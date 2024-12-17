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В Бишкеке обсудили меры по усилению страхования жилья и имущества

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В мэрии столицы прошла встреча с участием мэра Айбека Джунушалиева, сотрудников центрального аппарата и городских служб, а также представителей ОАО "Государственная страховая организация".

Обсуждены вопросы страхования жилья от пожаров и стихийных бедствий, а также ОСАГО. Директор Бишкекского филиала организации, Канатбек Музуралиев, представил информацию по текущей ситуации.

Главы четырех районов города отчитались о выполнении планов по страхованию имущества. Мэр подчеркнул важность усиления страховой защиты для жителей и поставил задачу усилить меры, чтобы минимизировать возможные риски.

Вот более сжато изложенный вариант текста:

Недавно в жилом массиве Балбан-Таймаш произошел пожар, в результате которого пострадало жилье 16 семей. Однако, по словам владельцев, жилье не было застраховано, что вновь подчеркивает важность обязательного страхования жилья от пожаров и других бедствий.


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URL: https://www.vb.kg/441535
Теги:
мэрия, страхование, Бишкек, жилье
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