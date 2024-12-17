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"Алтынкен" приглашает компанию по комплексным услугам горной добычи

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Информация о поиске сотрудничества с организацией, предоставляющей комплексные услуги по горной добыче на шахтах.

ОсОО "Алтынкен" является важным стратегическим проектом сотрудничества между КНР и КР в разработке полезных ископаемых в Кыргызстане. По мере развития шахтной добычи возникают огромные проблемы в области производства, безопасности, технологий, затрат и логистики. Для достижения технологических реформ и инноваций, стремление установить сотрудничество с международными и кыргызскими юридическими организациями, имеющие профессиональную подготовку и обслуживающий персонал, связанные с комплексной шахтной добычей.

Требования:

  1. обладать соответствующими и передовыми знаниями и персоналом в области технологической добычи в подземных выработках.
  2. быть готовым к работе на руднике.

Необходимые технические возможности:

  1. управление производством, эксплуатацией и технологической модернизация шахт.
  2. разведка и рациональная разработка шахт
  3. техническое обслуживание горного оборудования, закупка материалов, логистика и цепочка поставок.
  4. IT поддержка информационной системы рудника и 3 улучшения.
  5. Использование финансовой системы SAP, управление затратами, внутренний контроль и аудит
  6. юридическая поддержка: для законного функционирования рудника, судебных разбирательств, защиты прав и других юридических обучений.
  7. безопасность производства и управление человеческими ресурсами
  8. управление системой ESG на шахте
  9. управление строительством шахты
  10. Наличие материально технической базы и квалифицированных сотрудников, работающих в подземных условиях труда, собственной специализированной техники.

Компания искренне ищет организации с вышеуказанными возможностями, всех заинтересованных просим сроком до 21 декабря направить ваши данные на следующий электронный адрес: info@altynken.kg, контактное лицо: Эсеналиев Санжар 0701886878 (0557987987)


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URL: https://www.vb.kg/441536
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