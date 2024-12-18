Омурзак Толобеков рассказал, когда и где начнутся съемки фильма "Манас"

Киносценарист и продюсер Омурзак Толобеков рассказал читателям vb.kg о последних новостях по поводу создания художественного фильма на основе великого эпоса "Манас".

По его словам, в данное время он вместе с коллегами из Америки и Турции готовит трейлер, рекламный ролик к фильму "Манас".

Расскажите о ваших партнерах. Вы недавно опубликовали в соцсетях фотографии с руководителями турецкой кинокомпании "Боздаг фильма", которые сняли такие популярные сериалы как "Воскресший Эртугрул", "Основание Осман". А ещё раньше вы опубликовали фотографии с голливудскими кинодеятелями. Не они ли ваши партнеры?

- Да вы правы. Более года работаем с голливудскими кинопродюсерами, режиссёрами Роджером Янгом, Тиграном Мутафяном, Марком Антони, Мевлутом Аккайа. А с турецкой стороны мы сотрудничаем с компанией "Боздаг фильм".

- Когда и где планируется снимать фильм "Манас"?

- Подготовка к съемкам продлится около года. Начало же сьемки планируется к концу следующего года в Кыргызстане, Турции, а также в Америке.

- Вы до этого сообщили что, фильм "Семетей - сын Манаса" обновили и идёт переговоры с международными кинопрокатчиками. Какие новости у вас по поводу этого проекта?

- После некоторых сокращений и добавлений новых сцен по рекомендации международных кинопрокатчиков фильм "Семетей - сын Манаса" в данное время рассматривается к показу на некоторых международных интернет-ресурсах и телеканалах.