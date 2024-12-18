Погода
$ 87.00 - 87.40
€ 90.90 - 91.90

Омурзак Толобеков рассказал, когда и где начнутся съемки фильма "Манас"

182  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Киносценарист и продюсер Омурзак Толобеков рассказал читателям vb.kg о последних новостях по поводу создания художественного фильма на основе великого эпоса "Манас".

По его словам, в данное время он вместе с коллегами из Америки и Турции готовит трейлер, рекламный ролик к фильму "Манас".

Расскажите о ваших партнерах. Вы недавно опубликовали в соцсетях фотографии с руководителями турецкой кинокомпании "Боздаг фильма", которые сняли такие популярные сериалы как "Воскресший Эртугрул", "Основание Осман". А ещё раньше вы опубликовали фотографии с голливудскими кинодеятелями. Не они ли ваши партнеры?

- Да вы правы. Более года работаем с голливудскими кинопродюсерами, режиссёрами Роджером Янгом, Тиграном Мутафяном, Марком Антони, Мевлутом Аккайа. А с турецкой стороны мы сотрудничаем с компанией "Боздаг фильм".

- Когда и где планируется снимать фильм "Манас"?

- Подготовка к съемкам продлится около года. Начало же сьемки планируется к концу следующего года в Кыргызстане, Турции, а также в Америке.

- Вы до этого сообщили что, фильм "Семетей - сын Манаса" обновили и идёт переговоры с международными кинопрокатчиками. Какие новости у вас по поводу этого проекта?

- После некоторых сокращений и добавлений новых сцен по рекомендации международных кинопрокатчиков фильм "Семетей - сын Манаса" в данное время рассматривается к показу на некоторых международных интернет-ресурсах и телеканалах.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/441544
Теги:
кино, США, Турция, Кыргызстан, Манас
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  