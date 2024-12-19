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Трампу рекомендовали присмотреться к Центральной Азии

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- Светлана Лаптева
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Бывший офицер ВМС США Джеймс Дюрсо опубликовал в журнале Responsible Statecraft статью с "рекомендациями" новому президенту США Дональду Трампу обратить внимание на Центральную Азию (ЦА), сообщает СМИ.

Акцент предлагается сделать на следующих вопросах:

  1. Трампу необходимо совершить личный визит в регион.
  2. Дюрсо считает, что ЦА может играть ключевую роль в интересах Вашингтона, но ни один президент США никогда ее не посещал.
  3. ЦА будет отстаивать свое право на многополярность.

Страны ЦА дорожат своей многовекторностью и не заинтересованы в соглашении, которое ограничивало бы их способность балансировать между крупными державами или стравливало бы их друг с другом. Они стремятся развивать сотрудничество с соседями и не хотят "служить плацдармами для нападений на Иран или Афганистан" и "получать указания из далеких Вашингтона и Брюсселя".

Страны ЦА привержены традиционной культуре и не намерены приспосабливаться к западной культуре. Регион будет заботится о защите своего культурного суверенитета и сохранении исламских традиций.

Афганистан тесно связан с Центральной Азией, и нужны общие подходы к поддержанию мира в этой стране.

Дюрсо рекомендует США инвестировать в строительство Трансафганской железной дороги как альтернативы китайскому проект "Один пояс, один путь". "Дорога будет способствовать диверсификации торговли ЦА на мировых рынках и снижению зависимости региона от Пекина, что отвечает долгосрочным интересам США", - отмечает издание.

На фоне запрета Китаем экспорта стратегических ресурсов в США, вероятнее всего, Вашингтону придется использовать Диалог С5+1 по критическим минералам, чтобы обеспечить себе долгосрочный доступ к природным богатствам ЦА.


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URL: https://www.vb.kg/441554
Теги:
США, Центральная Азия, Дональд Трамп
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