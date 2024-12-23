Что ждет горнодобывающую отрасль Кыргызстана? Мнение эксперта

Горнодобывающая отрасль Кыргызстана играет ключевую роль в экономике страны, и её будущее напрямую зависит от разработки новых месторождений и внедрения инновационных технологий. Председатель Правления Ассоциации горнопромышленников и геологов КР, доктор технических наук Дуйшенбек Камчыбеков поделился своими взглядами на текущее состояние отрасли, возможные направления её развития и перспективы Кумтора. По словам эксперта, несмотря на отсутствие значительных государственных инвестиций в горнодобывающий сектор, отрасль продолжает вносить весомый вклад в экономику, с прогнозируемым ростом доходов в 2024 году. При этом он отметил, что месторождение Кумтор, несмотря на возникшие трудности, продолжает приносить прибыль, а запасов золота в хвостохранилищах и других месторождениях хватает для дальнейшего развития горнодобывающей отрасли Кыргызстана.

Как вы оцениваете текущее состояние горнодобывающей отрасли Кыргызстана? Какие новые направления рассматриваются?

Горнодобывающая отрасль всегда была и остается локомотивом экономики Кыргызстана. Наша страна богата различными месторождениями, что открывает большие перспективы. На сегодняшний день выдано более 300 лицензий на добычу золота, более 50 - на нефть, свыше 400 - на уголь, а также более 500 лицензий на добычу питьевых и лечебных вод. Мы также обладаем месторождениями алюминия, коксующегося угля, железных руд и редкоземельных элементов. В последние годы все чаще обсуждается возможность переработки урана. Это открывает новые горизонты для нашей отрасли.

Как горнодобывающая отрасль способствует экономике Кыргызстана?

Несмотря на то, что горнодобывающая отрасль не получает таких крупных инвестиций от государства, как сельское хозяйство или энергетика, её вклад в экономику огромен. За последние 4-5 лет доходы от этой отрасли выросли с 18 до 36 миллиардов сомов. Это подтверждает, что горнодобывающая промышленность занимает важное место в экономике страны. Разработка новых месторождений, таких как редкие металлы и уголь, также будет способствовать дальнейшему росту.

Какова роль Кумтора в экономике Кыргызстана?

Кумтор продолжает оставаться важнейшим проектом в горнодобывающей отрасли Кыргызстана. На момент начала проекта в 1994 году было заявлено, что на месторождении Кумтор содержится 716 тонн золота. Перед уходом канадской компании "Центерра Голд" она отработала около 400 тонн золота, а выручка составила около 14 миллиардов долларов, из которых порядка 30 процентов были направлены на расходы, заработную плату и социальные выплаты. В 2024 году на 1 октября было добыто ещё 72 тонны золота, а чистая прибыль составила 174 миллиона долларов. Несмотря на первоначальные проблемы, проект продолжает приносить значительную прибыль и приносить пользу экономике Кыргызстана. Мы можем гордиться тем, что золото, добытое в Кумторе, остаётся в Кыргызстане. Важно отметить, что этот проект продолжает развиваться и приносить стране выгоду. Мы видим увеличение объёмов добычи и прибыли, что положительно сказывается на экономике.

В 2021 году возникла угроза из-за трещины в блоке 20. Этот момент действительно был критическим для горнодобывающей отрасли страны. Если бы блок перестал работать, последствия могли быть серьёзными, поскольку добыча золота в Кыргызстане зависит от функционирования этого месторождения. Ранее 93-97% кыргызских граждан работали в горнодобывающей отрасли, и многие из этих профессионалов до сих пор трудятся в сфере. Мы вовремя заметили проблему с трещиной, приняли правильные меры, и работа продолжилась. Это позволило выполнить план и сохранить добычу.

Какая ситуация сегодня на Кумторе в 2024 году? Каковы ваши прогнозы?

По состоянию на 1 октября 2024 года на Кумторе было добыто 9,5 тонн золота. План на этот год, скорее всего, будет выполнен. Наши расчёты показывают, что, помимо текущих затрат, на Кумторе достаточно запасов золота для открытой эксплуатации ещё до 2028-2029 годов. Однако для дальнейшей разработки необходимы дополнительные исследования. Важно продолжать профилактические работы, чтобы сохранить рабочие места для квалифицированных специалистов, таких как водители грузовиков и другие рабочие. Также под землёй есть запасы золота около 115 тонн, для которых уже получена лицензия на добычу.

Что можно сказать о хвостохранилищах Кумтора?

Хвостохранилища Кумтора, безусловно имеют потенциал для добычи золота, что может существенно повлиять на экономику страны. Сегодня в хвостохранилищах хранится около 118 тонн золота. Канадские специалисты проводили работы, организовывались тендеры на переработку отходов, и это принесло свои результаты. Однако процесс извлечения золота из хвостов - это сложная задача, поскольку в руде остаются золото и цианид, которые трудно извлечь. Сегодня существуют различные подходы, включая использование бактерий для переработки, но это требует больших затрат энергии и сложного оборудования. Возможно, в будущем будет разработана более эффективная технология, что позволит продолжить работу в этом направлении.