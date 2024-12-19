В Бишкеке открыта новая пожарно-спасательная станция

В городе Бишкек состоялась торжественная церемония открытия новой пожарно-спасательной станции №9. Об этом Программа развития ООН.

Строительство станции стало частью проекта "Повышение уровня безопасности населения от пожаров путем усиления потенциала пожарно-спасательной службы в Кыргызской Республике", реализуемого Программой развития ООН (ПРООН) при поддержке Министерства чрезвычайных ситуаций КР, проект профинансирован Корейским агентством международного сотрудничества (KOICA).

Новая пожарно-спасательная станция оснащена современным оборудованием и техникой, необходимой для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации. Особое внимание уделено оборудованию для работы в условиях многоэтажной застройки: станция получила уникальную для Кыргызстана автолестницу высотой 54 метра с лифтом и оборудованием для тушения пожаров на высоте. Это современное решение значительно повышает готовность к реагированию на сложные происшествия и обеспечивает безопасность жителей столицы.