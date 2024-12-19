В Кыргызстане провели исследование уровня религиозности населения

Сотрудники Центра исследования религиозной ситуации при Государственной комиссии по делам религий представили сотрудникам государственных органов и представителям экспертного сообщества результаты странового исследования на тему: "Мониторинг религиозной ситуации в Кыргызской Республике". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, цель мониторинга - получение данных, позволяющих проанализировать динамику влияния религиозного фактора на социально-экономическую и политическую ситуацию в стране, а также выявить уровень религиозности населения. В целом было опрошено 1546 человек в возрасте 18 лет и старше во всех регионах республики, а также в городах Бишкек и Ош.

Выборочная совокупность при опросе формировалась на основе многоступенчатой районированной выборки с использованием метода квотирования, репрезентирующей население республики по основным показателям: пол, возраст, национальность. Данный объем выборки позволяет обеспечить результаты с точностью (+/– 4%) и уровнем достоверности 97% на уровне страны.