В парках Бишкека начали принимать заявки на аренду торговых мест

Департамент по управлению муниципальным имуществом мэрии города Бишкек сообщает, о том, что начинается прием заявлений на аренду мест в 14 парках города Бишкек с 18 декабря 2024 года, для продажи мороженного, напитков, кофе, попкорна, сладкой ваты и детских игрушек. Об этом сообщает столичный муниципалитет.
По его данным, места будут предоставляться в следующих парках:
- Адинай – 6 мест;
- Ата-Түрк – 5 мест;
- Березовая роща – 4 места;
- Ореховая роща – 4 места;
- Сквер Жукеева Пудовкина – 3 места;
- Карагачевая роща – 5 мест;
- Боталиева – 4 мест;
- Ч. Тулебердиева –1 места;
- Фучика – 4 меса;
- Молодежный – 11 мест;
- Парк Дружбы между Кыргызской Республикой и Республикой Корея - 2 места;
- Ынтымак-1 – 3 места;
- Ынтымак-2 – 7 мест;
- Победа (южные ворота) – 5 мест.
Согласно решению комиссии по муниципальному имуществу от 16 декабря 2024 года заявки поступившие до объявления в СМИ учитываться не будут.
Так, заявки на предоставление в аренду принимаются с 09.00 до 18.00 по следующему адресу: улица Чокморова, 246.
По всем вопросам и за подробной информацией можно обращаться по номеру телефона: 0312 979 195.