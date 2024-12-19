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В парках Бишкека начали принимать заявки на аренду торговых мест

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Департамент по управлению муниципальным имуществом мэрии города Бишкек сообщает, о том, что начинается прием заявлений на аренду мест в 14 парках города Бишкек с 18 декабря 2024 года, для продажи мороженного, напитков, кофе, попкорна, сладкой ваты и детских игрушек. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, места будут предоставляться в следующих парках:

- Адинай – 6 мест;

- Ата-Түрк – 5 мест;

- Березовая роща – 4 места;

- Ореховая роща – 4 места;

- Сквер Жукеева Пудовкина – 3 места;

- Карагачевая роща – 5 мест;

- Боталиева – 4 мест;

- Ч. Тулебердиева –1 места;

- Фучика – 4 меса;

- Молодежный – 11 мест;

- Парк Дружбы между Кыргызской Республикой и Республикой Корея - 2 места;

- Ынтымак-1 – 3 места;

- Ынтымак-2 – 7 мест;

- Победа (южные ворота) – 5 мест.

Согласно решению комиссии по муниципальному имуществу от 16 декабря 2024 года заявки поступившие до объявления в СМИ учитываться не будут.

Так, заявки на предоставление в аренду принимаются с 09.00 до 18.00 по следующему адресу: улица Чокморова, 246.

По всем вопросам и за подробной информацией можно обращаться по номеру телефона: 0312 979 195.


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URL: https://www.vb.kg/441585
Теги:
аренда, парк, Бишкек, мэрия
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