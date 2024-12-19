В Кара-Суйском районе начато строительство нового здания ЦСМ

Сегодня, 19 декабря 2024 года министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев в ходе рабочей поездки в Ошскую область принял участие в торжественной церемонии закладки капсулы под строительство нового здания Кара-Суйского Центра семейной медицины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, Алымкадыр Бейшеналиев в своем выступлении отметил, что кабинет министров КР и Министерство здравоохранения работает над улучшением качества предоставления медицинских услуг, обновляя инфраструктуру и закупая необходимое медоборудование и машины.

"Всего по стране строятся 26 медицинских учреждений, 22 из которых полностью финансируются из республиканского бюджета. На это выделено 900 миллионов сомов. Еще 4 объекта строятся в рамках государственно-частного партнерства. Кроме того, в 2024 году построено более 50 новых фельдшерско-акушерских пунктов и центров семейной медицины на сумму более 300 миллионов сомов. Недавно открылось новое здание Центра общей врачебной практики в Тюпском районе Иссык-Кульской области", - добавил министр.

Согласно проекту, центр займет территорию площадью 0,64 га и будет представлять собой трехэтажное здание с цокольным этажом, общей площадью 3032,27 м²,

Сметная стоимость объекта составляет 210 млн сомов и будет профинансировано из бюджета.

В новом ЦСМ будет оказываться широкий спектр первичной медико-санитарной помощи населению. Для этого предусмотрено оснащение центра современным оборудованием, включая томограф, рентген, УЗИ, фиброскан, ЭГД-скопию и лаборатории. Центр сможет ежедневно принимать 250–300 пациентов, обслуживая 363 тыс жителей Кара-Суйского района.