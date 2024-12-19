Садыр Жапаров открыл новое здание Управления ГКНБ по Чуйской области

Президент Садыр Жапаров сегодня, 19 декабря, принял участие в торжественном открытии нового здания Управления Государственного комитета национальной безопасности по Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, глава государства выразил надежду, что новое здание станет важной вехой в жизни органов национальной безопасности и создаст все условия для эффективной работы. Он отметил, что история становления национальных органов безопасности начинается с 1918 года, а Управление по Чуйской области было создано в 1991 году.

Садыр Жапаров подчеркнул, что несмотря на многолетнюю успешную работу, Управление долгое время оставалось без собственного административного здания, что осложняло выполнение задач в полном объёме.

Президент также обратил внимание на сложную историю размещения Управления: оно вынуждено было переезжать из одного объекта в другой, начиная с работы в Токмоке до размещения в Антитеррористическом центре.

Безусловно, несмотря на эти трудности, ключевые функции Управления – защита конституционного строя, противодействие терроризму, контрразведывательная деятельность, информационно-аналитический анализ – выполнялись без перебоев. Однако он подчеркнул, что такая ситуация была недопустимой для подразделения, отвечающего за контрразведывательную деятельность в регионе с таким значительным населением, как Чуйская область.

Глава государства отметил, что в 2022 году им была инициирована постройка нового здания Управления, а реализация проекта находилась под личным контролем председателя ГКНБ генерал-полковника Камчыбека Ташиева. Как результат, появилось современное здание, соответствующее всем стандартам, с общей площадью 5000 квадратных метров, оснащённое необходимым оборудованием для обеспечения комфортных условий работы.

Говоря о Чуйской области, президент подчеркнул её значение, отметив, что согласно официальным данным, в многонациональной области проживает 1 069 000 человек. Однако, учитывая высокий уровень внутренней и внешней миграции, фактическое население региона приближается к 1,5 миллионам человек, что составляет 21% от общей численности населения страны. Он отметил, что с таким объёмом работы для чекистов наличие нового здания было крайне важно.

Президент выразил уверенность, что открытие нового административного здания повысит оперативность и качество работы сотрудников ГКНБ, а также позволит более эффективно противодействовать внутренним и внешним угрозам. Он также поздравил всех сотрудников органов национальной безопасности с наступающим профессиональным праздником, пожелал им крепкого здоровья, благополучия и успехов в их нелёгком труде.

Далее глава государства ознакомился с инфраструктурой нового здания, посетил современный спортивный зал, воркаут-площадку под открытым небом, а также столовую.

В завершение Садыр Жапаров символически посадил ель на территории управления, подчеркнув значимость этого события как символ стабильности и развития.