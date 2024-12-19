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МВД КР предотвратило заказное убийство: заказчик - осужденный экс-чиновник

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Усилиями отдела по борьбе с организованной преступностью ГУУР МВД предотвращено заказное убийство. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По ее данным, преступление удалось не допустить благодаря оперативной разработке и поступившей информации.

В МВД поступили оперативные сведения, что лица, находящиеся в местах лишения свободы и осужденные за совершение тяжкого преступления, намереваются совершить заказное убийство.

Установлено, что осужденный гражданин, отбывающий наказание в одном из учреждений СИН при МЮ КР, пытается организовать убийство бывшего бизнес партнера, за денежные вознаграждение и ищет исполнителей преступления. Мотив - личные неприязненные отношения на почве долгов. По данным ведомства, заказчик в прошлом являлся чиновником, позже был осужден за многомиллионное мошенничество. Оперативникам удалось перехватить данные о готовящемся преступлении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 36 – 122 "Приготовление к убийству" УК КР. Все дальнейшие действия, направленные на пресечение тяжкого преступления, проходили под контролем сотрудников ГУУР МВД.

Заказчик поставил условие, что убийство должно выглядеть как несчастный случай и потребовал отправки фото-видео отчета. Также сообщалось, что после "выполнения дела", исполнителю будут переданы денежные средства в размере 30 000 долларов.

Оперативники ОБОП ГУУР инсценировали убийство и для убедительности изготовили фотографии и видео, подтверждающие выполнение криминального заказа. После получения фотоотчета, заказчик выплатил деньги.

15 декабря текущего года оперативники задержали 32-летнего мужчину, который привёз денежное вознаграждение за "исполнение убийства".

Задержанным оказался близкий родственник заказчика преступления. Его водворили в ИВС.

В настоящее время проводится дальнейшее расследование. Благодаря слаженной работе сотрудников ГУУР МВД и Следственной службы МВД заказное убийство предотвращено.


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URL: https://www.vb.kg/441588
Теги:
задержание, заказное убийство, МВД
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