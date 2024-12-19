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День заседаний в ЖК: наркотики, "веерные", видеосъемка и штрафы, как бизнес

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- Виктория Гунгер
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Сегодня, 19 декабря, депутаты ЖК проводили очередное заседание. Но складывалось устойчивое впечатление, что парламентарии из-за всех сил старались закрыть скандальные законопроекты, чтобы скорее уйти на каникулы.

Депутат Улугбек Ормонов сообщил, что к нему поступают жалобы автовладельцев, которые вынуждены платить штрафы за давно проданные ими авто, назвав ситуацию "большой проблемой". Уверен, что все из-за доверенностей, разрешающих "отчуждение" транспортных средств.

Также сегодня в ЖК случилась перепалка. На этот раз между Суйуном Омурзаковым, лоббирующим запрет на видеосъемку сотрудников правоохранительных органов, и его коллегами.

Депутат Бактыяр Калпаев заявил Омурзакову, что законопроект идет под давлением. А это недопустимо. К тому же, депутаты отмечают, что сотрудники милиции и ГАИ уже начали использовать эту (еще не утвержденную) инициативу в своих целях.

"Это спровоцирует бардак. Все общество против", - заявили ряд парламентариев, предложив отклонить лобби Омурзакова. В итоге 44 депутата проголосовали "за", 6 – "против", остальные решили вовсе воздержаться от принятия конкретного решения. И законопроект не прошел.

Депутат Саидбек Зулпуев ("Ата-Журт Кыргызстан") предложил не продавать лекарства без рецептов, кроме парацетамола, витаминов и биологически активных веществ. Уверен, это порождает так называемую "аптечную наркоманию".

Депутат Эльвира Сурабалдиева возмутилась, что энергетики скрывают, проводимые ими, веерные отключения света.

"Не надо обманывать людей. При этом в стране продолжают свою деятельность майнинг-фермы", - подчеркнула она.

Сурабалдиева подняла вопрос и по штрафам, заметив, что подобные санкции государство в последние годы превратило в бизнес. Причем, от раза к разу "тарифы" продолжают расти, и уже есть ряд законопроектов, где суммы таких взысканий превышают 500 тыс. сомов и 1 млн сомов.

Также Жогорку Кенеш сегодня принял законопроект "О внесении изменения в закон "Об охране здоровья граждан". В нем налагается запрет директорам, заместителям директора, главным врачам, заведующим отделами в государственных больницах совмещать работу в частных клиниках. Инициаторы проекта закона уверены, подобное порождает конфликт интересов. К тому же, теперь прописано, что сроки работы руководителей госбольниц - по 5 лет два срока.

"Во всем мире корову сначала откармливают, а затем доят. Бизнес молчит пока, потому что боится", - возмутилась парламентарий.

Однако заместитель министра чрезвычайных ситуаций Урмат Шамырканов считает, что "не стоит бояться штрафов".

А Дастан Бекешев вспомнил свою давнюю тему и заявил, что нужно поменять отношение к наркотикам. В доказательство напомнив, что "человек - слабое существо".

"Из-за того, что природные наркотики, такие как конопля, правоохранительные органы уничтожают, они подорожали, и поэтому молодежь покупает дешевые синтетические наркотики", - подчеркнул он, попутно предложив разрешить совершеннолетним гражданам употреблять легкие виды наркотиков.


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URL: https://www.vb.kg/441589
Теги:
законопроект, наркотики, парламент, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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