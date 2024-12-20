Ненаблюдаемая экономика Кыргызстана сократилась на 3,6% с 2019 года

Объем ненаблюдаемой (скрытой, неформальной и незаконной) экономики в Кыргызстане в 2023 году, оцененный со стороны производства, составил 256,5 млрд. сомов, или 19,2 процента к ВВП. Об этом сообщает пресс-служба Нацстаткома.

По сравнению с 2022 годом, доля ненаблюдаемой экономики снизилась на 1 процентный пункт. Снижение произошло в таких секторах, как оптовая и розничная торговля (включая ремонт автомобилей и мотоциклов) - на 0,5 процентных пункта, строительство - на 0,4 процентных пункта и транспортная деятельность и хранение грузов - на 0,2 процентных пункта.

Если сравнивать с 2019 годом, доля ненаблюдаемой экономики в 2023 году снизилась на 3,6 процентных пункта. Это снижение обеспечено уменьшением ее доли в оптовой и розничной торговле, ремонте автомобилей и мотоциклов (на 2,9 процентных пункта), транспортной деятельности и хранении грузов (на 0,6 процентных пункта) и обрабатывающей промышленности (на 0,5 процентных пункта).