Глава Совбеза: Угрозы безопасности для Кыргызстана исходят также и из Сирии

Угрозы безопасности для Центральной Азии исходят от группировок теперь не только из Афганистана, но и из Сирии. Об этом заявил в интервью редакции vb.kg секретарь Совбеза КР Марат Иманкулов в ходе семинара для представителей медиа-сообщества по освещению вопросов контроля над стрелковым оружием и легкими вооружениями в рамках проекта "Усиление контроля за стрелковым оружием и легкими вооружениями в Кыргызской Республике".

По его словам, сегодняшние события в Сирии порождают угрозы и вызовы, которые связаны с гражданами стран Центральной Азии, и которые находятся в рядах террористических и экстремистских группировках.

"Выходцы из стран Центральной Азии воюют на стороне ряда группировок, которые в различных странах признаны запрещенными, Исламское движение Восточного Туркестана, Исламская партия Туркестан, ИГИЛ (Даиш), Аль-Каеда, Хизбут Тахрир, Таухид аш Джихад, Джаамат ат-таухид валь джихад и так далее. Все эти группировки нацелены на создание исламского халифата, в том числе на территории Центральной Азии.

При этом, теперь члены исламской организации "Хизбут-Тахрир", запрещенной в Кыргызстане, заявляют что построение халифата собираются достигать ненасильственным способом, а политическим. Но где гарантии, что это произойдет именно так", - сказал Иманкулов.

Руководитель Совбеза КР отметил, что с коллегами из ОДКБ, СНГ, ШОС и ОТГ в связи с ситуацией в этом году особенно активно проводят консультации и мероприятия по нивелированию угроз и координации действий.

"Ранее после поражения ИГИЛ в Ираке и Сирии десятки тысяч боевиков были переброшены в Афганистан, где нашли убежище и создали свои лагеря подготовки боевиков. И теперь на эту ситуацию накладываются события в Сирии, где бесчинствуют различные вооруженные группировки.

Сегодня в онлайн все видят бесчисленные видео, снятые боевиками, или повстанцами, которые на камеру без суда и следствия расправляются с представителями администрации Башара Асада. Ловят на улице и без суда и следствия расстреливают. Такая же ситуация была в первые дни, когда к власти в Афганистане пришли Талибан. И мне жаль этих людей. Надо понимать что власть не должна держаться только на силе.

Для нас же также надо понимать, что это оружие, которое оставили силовики Сирии может попасть в руки террористам", - добавил он.

Говоря о концентрации группировок, передислоцированных из Сирии и Ирака в Афганистан, которые в большей степени группируются на Севере страны, ближе к границам Центральной Азии, он напомнил про свой опыт.

"Мой опыт показывает, что ни одна группа или ячейка не могут существовать без финансовой подпитки. И сегодня у них есть практически все: обмундирование, оружие, питание, зарплата. Со всего мира туда стекались люди, в том числе и наши граждане. Для какой цели они там группируются - для того, чтобы строить мирный халифат?", - задался вопросом Марат Иманкулов.

Также он напомнил, что из Сирии и Ирака в Кыргызстан возвращены более 800 женщин и детей, которые находились со своими мужьями в зоне вооруженного конфликта.

"Важно понимать, что для реабилитации и интеграции их в общество государство проводит постоянную работу, и ее нельзя останавливать. Необходим кропотливый труд психологов, педагогов, специалистов самых разных уровней и понимание общества", - отметил он.