Погода
$ 86.96 - 87.39
€ 90.90 - 91.90

Кыргызстанцы лидируют среди туристов, посетивших Узбекистан

96  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

За январь-ноябрь 2024 года Узбекистан с туристическими целями посетили 7 288 300 иностранных граждан, сообщает Статком Узбекистана. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года турпоток увеличился на 18,8% или 1 152,9 тыс. человек.

Наибольшее число туристов прибыло из КР - 2 123,3 тыс. человек, что делает Кыргызстан лидером среди стран, чьи граждане посещают Узбекистан.

Далее следуют:

Таджикистан - 2 123,1 тыс. человек

Казахстан - 1 385,5 тыс. человек

Россия - 741,2 тыс. человек

Туркменистан - 171,2 тыс. человек

Турция - 108,0 тыс. человек

Китай - 66,6 тыс. человек

Индия - 63,4 тыс. человек

Республика Корея - 39,1 тыс. человек

Афганистан - 38 тыс. человек

Другие страны - 428,8 тыс. человек


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/441610
Теги:
туризм, Узбекистан, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  