Кыргызстанцы лидируют среди туристов, посетивших Узбекистан

За январь-ноябрь 2024 года Узбекистан с туристическими целями посетили 7 288 300 иностранных граждан, сообщает Статком Узбекистана. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года турпоток увеличился на 18,8% или 1 152,9 тыс. человек.

Наибольшее число туристов прибыло из КР - 2 123,3 тыс. человек, что делает Кыргызстан лидером среди стран, чьи граждане посещают Узбекистан.

Далее следуют:

Таджикистан - 2 123,1 тыс. человек

Казахстан - 1 385,5 тыс. человек

Россия - 741,2 тыс. человек

Туркменистан - 171,2 тыс. человек

Турция - 108,0 тыс. человек

Китай - 66,6 тыс. человек

Индия - 63,4 тыс. человек

Республика Корея - 39,1 тыс. человек

Афганистан - 38 тыс. человек

Другие страны - 428,8 тыс. человек