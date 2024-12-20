Садыр Жапаров поздравил сотрудников ГКНБ с профессиональным праздником

Президент Садыр Жапаров сегодня, 20 декабря, поздравил сотрудников органов национальной безопасности с Днем работника органов национальной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Уважаемые сотрудники и дорогие ветераны органов национальной безопасности!

От всей души поздравляю вас с сегодняшним профессиональным праздником!

На вас возложена задача защиты безопасности нашего суверенного государства и его территориальной целостности от внутренних и внешних угроз.

Исполняя этот священный долг, вам нередко приходится усердно трудиться день и ночь. Бесценным результатом такой кропотливой работы является спокойствие, царящее во всех уголках Кыргызстана и, что необходимо особо отметить – в приграничных районах и непосредственно на государственной границе.

Благодаря вашим самоотверженным усилиям продолжается эффективная и беспощадная борьба с коррупцией и организованной преступностью, которая уже сейчас приносит свои плоды. Государство и общество решительно избавляются от преступных группировок, которые паразитировали на труде честных предпринимателей и угрожали спокойствию простых граждан.

Очень важным является тот факт, что должностные лица, преступившие закон и наносившие ущерб экономическому росту и политическому авторитету страны, также привлекаются к ответственности, невзирая на былые заслуги.

Таким образом, в результате вашей неустанной работы в казну государства возвращаются активы и финансовые средства на миллиарды сомов, тем самым вы вносите значительный вклад в рост нашей экономики и укрепление государственности.

Уважаемые сотрудники!

Динамичные события, происходящие в мире, требуют от всего государственного аппарата, и прежде всего от сотрудников органов национальной безопасности, постоянного совершенствования методов работы, стремления мыслить по-новому, действовать наступательно и оперативно.

Отдельные осложнения международной обстановки напрямую способствуют активизации деятельности международных террористических и экстремистских организаций. Именно поэтому ваша главная обязанность – быть постоянно готовыми к своевременному, упреждающему и эффективному реагированию на текущие и вновь возникающие угрозы и вызовы.

В этой связи повышение результативности разведывательной и контрразведывательной деятельности, борьба с международным терроризмом и экстремизмом, а также киберпреступностью, ставшей бичом современности, всегда должны быть в приоритете вашей работы.

Уважаемые представители органов национальной безопасности!

В результате последовательного развития экономики нашей страны за последние годы были созданы и продолжают создаваться необходимые условия для сотрудников органов национальной безопасности и других силовых структур, решаются задачи по обеспечению сотрудников жильем и оказанию им другой поддержки.

В этот торжественный день хотел бы подчеркнуть значительный вклад уважаемых ветеранов службы в текущие достижения органов национальной безопасности. Ваша многолетняя честная работа, связанная с обеспечением мирной жизни нашего народа, никогда не останется без внимания государства.

Уважаемые сотрудники и ветераны!

Еще раз поздравляю вас с сегодняшним профессиональным праздником!

Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и неиссякаемой энергии. Счастья вам и вашим семьям.

Пусть наш солнечный Кыргызстан развивается и процветает!", - говорится в поздравлении президента.