На III Народном Курултае Минздрав ответил на запросы более 50 делегатов

В рамках III Народного Курултая более 50 делегатов из разных регионов страны обратились к специалистам Минздрава и получили ответы на свои проблемы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По ее данным, большинство запросов поступило на строительство больницы, ремонт инфраструктуры и предоставление машин скорой помощи.

Специалисты во главе с министром здравоохранения Алымкадыром Бейшеналиевым анализируют поднятые делегатами вопросы, прилагают усилия для решения некоторых из них на месте, оказывают соответствующую помощь