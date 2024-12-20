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На III Народном Курултае Минздрав ответил на запросы более 50 делегатов

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В рамках III Народного Курултая более 50 делегатов из разных регионов страны обратились к специалистам Минздрава и получили ответы на свои проблемы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По ее данным, большинство запросов поступило на строительство больницы, ремонт инфраструктуры и предоставление машин скорой помощи.

Специалисты во главе с министром здравоохранения Алымкадыром Бейшеналиевым анализируют поднятые делегатами вопросы, прилагают усилия для решения некоторых из них на месте, оказывают соответствующую помощь


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URL: https://www.vb.kg/441614
Теги:
курултай, Бишкек, Кыргызстан, Минздрав
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