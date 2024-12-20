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В Бишкеке создано специализированное место для торговли углем

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По поручению мэра города Бишкек Айбека Джунушалиева, с целью упорядочения торговли углем и улучшения условий для предпринимателей, ранее занимавшихся стихийной торговлей, организовано специализированное место для реализации угля. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, новое место для торговли расположено на северной объездной дороге, в жилмассиве Ак-Жар по улице Борбордук, 1к. Здесь реализаторы твердого топлива смогут вести свою деятельность в соответствии с правилами.

Организация места создает условия как для продавцов, так и для покупателей, а также устраняет стихийную торговлю в неустановленном месте.

Муниципальная инспекция продолжает упорядочивать точки продажи угля на северной объездной дороге. Продавцов угля уведомляют об освобождении муниципальной территории от стихийной торговли.

Большинство из них привели территорию в порядок, с остальными ведется работа.


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URL: https://www.vb.kg/441617
Теги:
уголь, Бишкек
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