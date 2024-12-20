Садыр Жапаров: Экономика Кыргызстана выросла в 2,5 раза за короткий период

Президент Садыр Жапаров на III Народном курултае заявил, что экономический рост страны достиг новых исторических рубежей. Об этом сообщает пресс-служба президента.

"В 2020 году объём внутреннего валового продукта составлял 639 млрд сомов, а в этом году мы планируем достичь отметки в 1,5 трлн сомов. Это означает, что за короткий период экономика страны увеличилась в 2,5 раза", - отметил глава государства.

По его словам, к 2025 году объём ВВП превысит 1,8 трлн сомов, что в три раза больше показателя 2020 года.

Также Садыр Жапаров подчеркнул рост государственного бюджета: с 247 млрд сомов в 2020 году до 687 млрд сомов по итогам 2024-го. В 2025 году этот показатель превысит отметку в 700 млрд сомов.