В КР введут выплаты многодетным семьям для стимулирования роста населения

На III Народном курултае президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил, что рост численности населения напрямую связан с государственной безопасностью и стабильностью. Он подчеркнул, что если численность населения не будет расти, в будущем это приведет к снижению экономической активности, трудностям в социальной сфере и угрозам для обеспечения безопасности страны.

"По данным ООН, если доля людей старше 65 лет составляет менее 4%, страна считается молодой. Если показатель находится в пределах 4-7%, население стареет. Если более 7%, то страна сталкивается с проблемой стареющего населения", - отметил президент.

На начало 2024 года доля людей старше 65 лет в Кыргызстане составила 5,7%, что составляет около 408 тысяч человек. Ожидается, что к 2030 году этот показатель достигнет 7%. Президент отметил, что эта тенденция старения населения требует особых мер.

В связи с этим, Садыр Жапаров сообщил, что государство предпринимает шаги для поддержки роста численности населения, в частности, для стимулирования многодетных семей. С 1 января 2026 года планируется введение финансовых выплат многодетным матерям, проживающим в горных и отдаленных районах страны.

Размер выплат будет зависеть от количества детей: за четвертого ребенка - 100 тысяч сомов, за пятого - 600 тысяч сомов, за седьмого - 1 миллион сомов, за восьмого - 1 миллион 200 тысяч сомов, за девятого - 1 миллион 500 тысяч сомов, а за десятого и более детей - 2 миллиона сомов.