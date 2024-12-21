Земельный участок в Кара-Кульджинском районе вернули государству

Прокуратура Кара-Кульджинского района Ошской области провела проверку исполнения земельного законодательства в Кара-Кульджинском айыл окмоту. В ходе проверки было установлено, что земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 50 га, находившийся в ведении айыл окмоту, был незаконно передан в собственность крестьянского хозяйства.

По результатам проверки прокуратура подала исковое заявление в суд, в котором требовалось признать правоустанавливающие документы недействительными. Суд удовлетворил иск прокуратуры, и участок был возвращен в муниципальную собственность. Стоимость возвращенного участка составила 25 млн 50 тыс. 750 сомов.