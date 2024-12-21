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КР стоит на развилке: "Направо пойдешь - коня потеряешь, налево - голову"

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- Алина Мамаева
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Кыргызстан, как ключевая страна Центральной Азии, оказался на перепутье в условиях глобальной геополитической игры, в которой выбор становится все более острым. Политолог Марс Сариев отмечает, что Кыргызстан столкнулся с дилеммой: с одной стороны, есть "‎пряник" от западных стран, в виде миллиардных инвестиций в инфраструктурные проекты, с другой "‎кнут" - угроза втягивания республики в конфликт, подобный ситуации в Сирии.

В этом контексте, как отмечает Сариев, Кыргызстан стоит на развилке: "‎Направо пойдешь - коня потеряешь, налево - голову".

С начала военной операции России на Украине Запад не только принял беспрецедентные пакеты санкций, число которых сегодня уже никто не считает, но и продолжает предпринимать усилия по изоляции РФ от ее экономических и идеологических партнеров. В числе таких стран - Кыргызстан, с которым Россию связывают тесные исторические, культурные и географические связи.

До начала военных действий близость кыргызско-российских отношений для Запада оставалась не столь очевидной. Однако с начала СВО ситуация кардинально изменилась: стало понятно, что Кыргызстан один из ключевых союзников России в Центральной Азии. Поняв важность этого стратегического партнерства, западные дипломаты и политики устремились в Кыргызстан. Они прибегали к различным методам: от уговоров и обещаний до угроз.

Если вспомним, один из первых посулов за отказ сотрудничества с Россией оценивался в районе $25 млн. Такую сумму в прошлом году американский госсекретарь Энтони Блинкен пообещал странам ЦА на развитие торговых путей, чтобы они "не зависели" от России. Сегодня ставки выросли. С начала 2024 года ОБСЕ и Кыргызстан разработали 49 инвестиционных паспортов для проектов на сумму в размере $1,1 млрд. При этом очевидно, что деньги, если и выделят, то только при условии, что республика подчинится требованиям Евросоюза соблюдения санкций.

Помимо этого, правительство Великобритании выделяет кредит в 1,8 млрд фунтов стерлингов на финансирование проектов в Кыргызстане через старейшее экспортно-кредитное агентство в мире - UK Export Finance. То есть мы видим, что США и ЕС активизировали свою деятельность в Кыргызстане, пытаясь помешать нашей более тесной интеграции с Россией.

"Это очень щедрое предложение, которое составляет половину нашей задолженности по внешним кредитам. Кроме того, ряд авторитетных западных аналитических центров, высказались о том, чтобы Трамп обратил внимание на Центральную Азию. Это свидетельствует о том, что мы снова в центре геополитического внимания, и большая игра великих держав продолжается. Мы оказались в ситуации, когда у нас есть два возможных варианта. Если мы не примем, скажем, такие щедрые предложения Запада, не будем интегрироваться в инфраструктурные проекты, такие как Средний коридор, строительство железной дороги с выходом на Кавказ и далее в Европу - в общем, не воспользуемся этими предложениями, то будет другой вариант под названием "Сирия-2"", - говорит Сариев.

Политолог обращает внимание на то, что на Ближнем Востоке конфликт уже имеет место, на Украине продолжается, а на Кавказе усиливаются напряжения. Единственным препятствием является Грузия, которая играет ключевую роль. Без нее попытки повлиять на Армению становятся бессмысленными, поскольку Армения не имеет выхода в Европу без Грузии. Таким образом, в нынешней ситуации внимание, по мнению политолога, будет сосредоточено на Центральной Азии.

В целом это не секрет, поскольку Запад, чтобы вынудить республику присоединиться к санкциям против России, все чаще использует метод "кнута", ставя Кыргызстану различные ультиматумы. Вспомним, хотя бы посла США в республике Лесли Вигери неоднократно требовал от нашего руководства неукоснительно соблюдать жесткие требования Вашингтона о недопустимости экспорта в Россию товаров по 45 кодам товарной номенклатуры. В противном случае посол грозил прекратить обеспечивать школьников горячим питанием и учебниками, прекратить помощь в лечении опасных заболеваний и сокращением экспорта сельхозпродукции. Эти же угрозы он озвучивал перед принятием закона об НПО, мотивируя это тем, что значительная часть помощи проходит через неправительственные организации.

Несмотря на явную нестабильность партнерства с Западом, республика продолжает реализовывать с ним важные проекты. Одним из таких является проект Евросоюза по двустороннему сотрудничеству "Поддержка программы цифровизации в Кыргызстане". В рамках этого проекта разрабатываются решения для перевода экономики страны на цифровые рельсы. В работе над проектом участвуют специалисты из Эстонии, Италии и Финляндии. Однако внедрение западных стандартов кибербезопасности сопряжено с определенными рисками. Это может привести к утрате контроля над критически важной инфраструктурой Кыргызстана, включая энергосети и финансовую систему.

Кроме того, данный проект не согласуется с тем, что республика активно участвует в учениях "Киберщит", организуемых ОДКБ, где отрабатываются сценарии защиты национальной инфраструктуры. В рамках этих учений кыргызские ИТ-специалисты проходят обучение в российских вузах, что способствует повышению их квалификации в области кибербезопасности. Также Россия предоставляет Кыргызстану доступ к платформам, таким как "ГосСОПКА", которые защищают энергосети, банковские и другие ключевые системы страны.

Согласитесь, проекты ОДКБ и ЕС по кибербезопасности не особо вяжутся между собой. Но одно дело защита виртуального пространства, и даже информационного, на поприще которого работают воспитанники Академии ОБСЕ, которая с 2002 года в Кыргызстане готовит лоббистов западных интересов в структурах власти, среди журналистов, активистов. Совсем другое - реальная угроза конфликтов.

"Деструктивные группы, находящиеся в подполье в Таджикистане, Узбекистане, Закавказье, Кыргызстане и Казахстане, с интересом наблюдают за событиями на Ближнем Востоке. Приход к власти таких фигур, как Абу Мухаммад аль-Джулани, одного из лидеров джихадистского движения, вдохновляет их и пробуждает ожидания момента, когда можно будет активизировать спящие ячейки в Центральной Азии. Такие группы могут начать действовать через Таджикистан, куда их, возможно, перебросят из Афганистана. Именно в контексте таких угроз становится понятным, почему вопрос демаркации границы между Кыргызстаном и Таджикистаном был решен так быстро. Власти обеих стран явно осознают масштаб потенциальной опасности", - поясняет Сариев.

По его словам, в этой ситуации Кыргызстан, как и другие страны Центральной Азии могут попытаться найти защиту либо в рамках Организация тюркских государств, либо ОДКБ. Причем придется именно выбирать, поскольку в ОТГ входит Турция, которая является членом НАТО.

По мнению Марса Сариева, сегодня России сложно удерживать Центральную Азию в своей геополитической орбите, так как она сталкивается с растянутыми фронтами - от Украины до Кавказа. Поэтому Кыргызстан оказывается в сложной ситуации, вынужденный выбирать между разными политическими и экономическими блоками.

Запад продолжает вести агрессивную политику, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о намерении прекратить конфликт на Украине. В частности, президент Джо Байден продолжает поддерживать военные действия, и по его инициативе США направили очередной пакет военной помощи Украине на $725 млн.

Но несмотря на усиливающееся давление со стороны Запада и попытки ослабить Россию, Москва продолжает укреплять свое присутствие в Кыргызстане. На сегодня Россия остается наиболее надежным и важным партнером республики, обеспечивая всестороннее сотрудничество в области экономики, экологии и безопасности. Важно отметить, что партнерство с Россией отличается от отношений с западными странами: оно основано на взаимовыгодных условиях и уважении суверенитета Кыргызстана, в отличие от Запада, который часто использует угрозы и шантаж для достижения своих целей.


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URL: https://www.vb.kg/441632
Теги:
Россия, Кыргызстан
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