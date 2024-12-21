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Садыр Жапаров ответил на резолюцию Европарламента о правах человека в КР

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Президент КР Садыр Жапаров прокомментировал резолюцию Европейского парламента о Положении в области прав человека в Кыргызстане.

По словам главы государства, его ответ дал их же коллега, депутат Европарламента Тьери Мариани, который заявил, что никто не может вмешиваться во внутренние дела страны. "Как они могут, не видя, что тут происходит, находясь за тысячу километров от Кыргызстана, знать, что тут у нас происходит. Партия "Социал-демократы" потратила 1,5 млн сомов на подкуп голосов избирателей. Они зарегистрировали всего 60 агитаторов, а более 40 агитаторов не были зарегистрированы. Это тоже один из видов подкупа голосов. Мы более 2 млрд сомов потратили на обеспечение ЦИК новой, современной техники, чтобы провести в стране честные и прозрачные выборы. Сейчас на выборах уже нет "каруселей", нет вбросов бюллетеней, есть только одна проблем – подкуп голосов. Если народ сам не будет продавать голоса, и будет плевать в лицо, тем, кто хочет купить голоса, - мы победим систему", - сказал Садыр Жапаров.

Президент отметил, что депутаты Европарламента ничего не видя и не слыша, не имея никаких доказательств, не могут принимать какую-либо резолюцию. "Если вас так беспокоит этот вопрос, приезжайте к нам. На месте все увидите. Мы вам не враги, мы дружим и сотрудничаем со всеми странами мира. Однако мы независимое и суверенное государство и вмешиваться во внутреннюю политику страны не нужно", - сказал он.

Напомним, ранее в официальном ответе Министерства иностранных дел КР было отмечено, что внешнеполитическое ведомство рассматривает указанную резолюцию Европарламента, как грубую попытку оказать давление на правоохранительные и судебные органы Кыргызстана. Стремление евродепутатов вести диалог с позиции силы ставит под сомнение суверенитет Кыргызской Республики, подрывает дух сотрудничества и партнерства, сложившиеся между Кыргызстаном и Европарламентом на протяжении последних десятилетий.

Источник: Кабар


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URL: https://www.vb.kg/441642
Теги:
Европа, парламент, президент, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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