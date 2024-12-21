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Делегаты Народного Курултая обсудили международные вопросы с МИД КР

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20 и 21 декабря в рамках III Народного Курултая министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев и сотрудники министерства провели встречи с делегатами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе Курултая, Министерством организована Общественная приемная для делегатов. По линии внешнеполитического ведомства поступило более 15 письменных и устных обращений.

Участникам Народного Курултая были предоставлены ответы на интересующие их вопросы, связанные с документированием, открытием новых консульских учреждений в иностранных государствах, а также заключением новых международных соглашений по вопросам социального и пенсионного обеспечения граждан Кыргызской Республики, находящихся за рубежом.


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URL: https://www.vb.kg/441643
Теги:
курултай, Бишкек, Кыргызстан, МИД
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