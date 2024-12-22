В Ташкенте прошел вечер, посвященный литературному наследию Айтматова

В Ташкенте состоялся творческий вечер, посвящённый великому кыргызскому писателю Чингизу Айтматову. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, мероприятие было организовано посольством Кыргызской Республики в Узбекистане совместно с Международным институтом Центральной Азии. В нём приняли участие вице-президент Международного Иссык-Кульского форума имени Чингиза Айтматова Динара Жумабаева, представители Министерства культуры Узбекистана, Кыргызского национального культурного центра Узбекистана, дипломаты, общественные деятели и студенты из обеих стран.

Чингиз Айтматов был признан не только духовным достоянием Кыргызстана, но и всего мира. Его произведения, в которых глубоко исследуются философские вопросы, человеческие ценности и социальные процессы, продолжают вдохновлять поколения. В своём выступлении представитель посольства подчеркнул, что наследие Айтматова является не только важной частью кыргызской культуры, но и неотъемлемой частью мировой литературы. Призывы к нравственности, любви и познанию мира, которые Айтматов воплотил в своём творчестве, остаются актуальными и сегодня.

Директор Международного института Центральной Азии Жамшид Вахабов отметил, что Узбекистан всегда высоко ценил творчество Айтматова, особенно его духовное и философское наследие. В сентябре 2023 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил учредить региональные научно-образовательные гранты и стипендии для талантливой молодёжи в честь великих мыслителей и ученых региона, включая Чингиза Айтматова.

Обсуждение литературного наследия Айтматова и его политических взглядов стало важной частью мероприятия. Участники подчеркнули, что его идеи влияли на развитие государственности и укрепление дружбы народов Центральной Азии. Были отмечены значимость культурно-гуманитарных связей между Кыргызстаном и Узбекистаном, основанных на общей истории и взаимопроникновении традиций, а также перспективы развития взаимовыгодного сотрудничества между странами.

В рамках вечера также состоялась постановка отрывка из спектакля "Материнское поле" по одноимённому произведению Чингиза Айтматова, представленная труппой Узбекского национального академического драматического театра. Дополнением к мероприятию стала фотовыставка, посвящённая жизни и творчеству писателя.

Завершением мероприятия стало возложение цветов к барельефу Чингиза Айтматова, установленному на одноимённой улице в Ташкенте, что символизировало уважение и признание его выдающегося вклада в мировую культуру.