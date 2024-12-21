Акыйкатчы взяла под контроль жалобы арестованных в СИЗО-1 в Бишкеке

Акыйкатчы (Омбудсмен) КР Джамиля Джаманбаева сразу же, как поступила информация о ситуации в СИЗО-1 в Бишкеке, дала поручение сотрудникам института выяснить все обстоятельства и обеспечить защиту прав арестованных. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, сотрудники института вчера, 20 декабря,а также сегодня 21 декабря в рамках мандата посетили СИЗО-1 для проведения мониторинга.

В частности, 20 декабря сотрудники провели беседу с арестованным, чье заявление было опубликовано в соцсетях. Также сотрудники института осмотрели его - видимых следов насилия на его теле не обнаружено. На лице был синяк, но он заверил, что получил его в тот день самостоятельно, так как по его словам, подскользнулся во время прогулки. Он об этом написал в своем письменном заявлении. Однако сегодня, 21 декабря, сотрудникам института сообщил другую информацию: он подтвердил, что к нему применили физическую силу. В своем заявлении попросил защитить его права.

Институт готовит обращение в соответствующие государственные органы с призывом провести тщательную проверку и обеспечить соблюдение прав арестованных.

Также сотрудники института провели беседу с другими арестованными.

В частности, услышали жалобы Темирлана Султанбекова.

Он пожаловался, что адвокатов арестованных не впустили сегодня в СИЗО.

Кроме этого, сотрудники института осмотрели арестованных, которые содержатся в одной камере с Султанбековым.

Видимых следов насилия на теле данных арестованных не обнаружено.

Сотрудники СИЗО сообщили, что вчера в камерах проводился обыск с целью выявления запрещенных предметов.

Омбудсмен взяла под личный контроль жалобы арестованных.