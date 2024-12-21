Погода
$ 86.85 - 87.35
€ 89.95 - 90.95

Акыйкатчы взяла под контроль жалобы арестованных в СИЗО-1 в Бишкеке

239  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Акыйкатчы (Омбудсмен) КР Джамиля Джаманбаева сразу же, как поступила информация о ситуации в СИЗО-1 в Бишкеке, дала поручение сотрудникам института выяснить все обстоятельства и обеспечить защиту прав арестованных. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, сотрудники института вчера, 20 декабря,а также сегодня 21 декабря в рамках мандата посетили СИЗО-1 для проведения мониторинга.

В частности, 20 декабря сотрудники провели беседу с арестованным, чье заявление было опубликовано в соцсетях. Также сотрудники института осмотрели его - видимых следов насилия на его теле не обнаружено. На лице был синяк, но он заверил, что получил его в тот день самостоятельно, так как по его словам, подскользнулся во время прогулки. Он об этом написал в своем письменном заявлении. Однако сегодня, 21 декабря, сотрудникам института сообщил другую информацию: он подтвердил, что к нему применили физическую силу. В своем заявлении попросил защитить его права.

Институт готовит обращение в соответствующие государственные органы с призывом провести тщательную проверку и обеспечить соблюдение прав арестованных.

Также сотрудники института провели беседу с другими арестованными.

В частности, услышали жалобы Темирлана Султанбекова.

Он пожаловался, что адвокатов арестованных не впустили сегодня в СИЗО.

Кроме этого, сотрудники института осмотрели арестованных, которые содержатся в одной камере с Султанбековым.

Видимых следов насилия на теле данных арестованных не обнаружено.

Сотрудники СИЗО сообщили, что вчера в камерах проводился обыск с целью выявления запрещенных предметов.

Омбудсмен взяла под личный контроль жалобы арестованных.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/441651
Теги:
омбудсмен, права человека, Бишкек, Кыргызстан, СИЗО
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  