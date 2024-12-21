Садыр Жапаров: СМИ, заявляющие о нехватке свободы, сами её лишены

"Сайты, заявляющие об отсутствии свободы слова в нашей стране, сами лишены этой свободы", - заявил президент Садыр Жапаров сегодня, 21 декабря, на третьем Народном Курултае. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, глава государства ответил на вопрос делегата, который предложил предоставить возможность выступить представителям оппозиционных СМИ.

"Мы пригласили средства массовой информации, но они не пришли. Можно сказать, что они отказались. Сайты, заявляющие об отсутствии свободы слова в нашей стране, сами лишены этой свободы, поскольку полностью подчиняются своим зарубежным хозяевам", - отметил Садыр Жапаров.

Президент также поделился данными о финансовых поступлениях для НПО и СМИ:

В 2021 году информационное агентство "Кактус.Медиа" получило 35 000 долларов США от фонда "Сорос". В 2022 году - 23 185 долларов США от "Интерньюс" и 22 250 долларов США снова от фонда "Сорос".

"Клооп Медиа" в 2021 году получило 585 500 долларов США от Фонда поддержки демократии. В 2022 году - 25 000 долларов США от посольства США, 9 305 долларов США от фонда "Сорос", 23 185 долларов США от "Интерньюс" и 8 миллионов сомов в виде добровольных пожертвований.

"Азаттык" в 2023 году получило 2 270 000 долларов США от Фонда поддержки демократии, а в 2024 году - 2 297 000 долларов США.

"Говори ТВ" в 2021 году получило 34 000 долларов США и 83 627 евро от Европейского фонда за демократию.

Информационное агентство "Политклиника" в 2020 году получило 41 800 долларов США, а в 2021 году - 54 000 долларов США.

Организация "Кылым Шамы" в 2018 году получила 8 586 844 сома.

"Эти средства учитываются в отчетах весьма условно. Их зарубежные спонсоры заявляют: "Да, они хорошо работают". А что происходит на деле? Здесь они распространяют ложную информацию, ищут негатив, подрывают репутацию других. А когда на них подают в суд, сразу обвиняют в давлении на свободу слова", - подчеркнул Президент.

Глава государства обратился к руководству Госдепартамента США:

"Если вы не знаете, куда направить свои средства, передайте их напрямую нам, государству. Мы обеспечим их эффективное использование. Нужно повысить уровень журналистики? Мы это сделаем. Хотите полного обеспечения свободы слова? Мы это гарантируем".