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В Актюбинской области резко выросло число заболевших свиным гриппом

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- Светлана Лаптева
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В Актюбинской области резко выросло число заболевших свиным гриппом - всего за неделю количество обращений с вирусными заболеваниями в регионе выросло в два раза, передает Tengrinews.kz со ссылкой на КТК.

Только в областную инфекционную больницу ежедневно доставляют до 120 пациентов с высокой температурой, сильным кашлем и головными болями. Почти половину госпитализируют.

"Идет рост заболеваемости гриппом. Необходимо отметить, что в данное время проведено обследование 793 пациентов на вирус гриппа, ОРВИ. И из них у 45 человек лабораторно подтверждается грипп H1N1, это свиной грипп. Большую категорию пациентов занимают, конечно, маленькие дети до одного года", - сообщила заместитель главврача Актюбинской областной клинической инфекционной больницы Майра Нургалиева.

В настоящее время в инфекционном стационаре с гриппом и другими простудными заболеваниями находятся 67 пациентов. 55 из них - дети, 12 - беременные женщины. В основном госпитализируют малышей до пяти лет уже с осложнениями.

При несвоевременном лечении грипп довольно опасен, предупреждают врачи. Чаще всего он приводит к бронхиту, пневмонии, а в запущенной форме и вовсе может довести до летального исхода.

"Необходимо вовремя обращаться к специалистам и ни в коем случае не запускать болезнь. Самолечением заниматься крайне опасно. Поскольку, если запустить грипп, это может привести к тяжелой форме пневмонии. А это чревато серьезными последствиями", - заявил замруководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области Мухтар Сербаев.

По словам медиков, единственным верным способом защитить себя от гриппа и других острых респираторных заболеваний является вакцинация. Прививку могут получить даже беременные. А еще врачи просят избегать мест массового скопления людей и носить маски. По официальным данным, только за последнюю неделю в регионе ОРВИ подхватило свыше 12 тысяч жителей.

Источник: tengrinews.kz


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URL: https://www.vb.kg/441654
Теги:
грипп, Казахстан
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