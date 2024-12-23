Узбекистан завершил переговоры с США по вступлению в ВТО, сообщает пресс-служба Торгового представительства Штатов.

Стороны подписали соответствующий протокол в Вашингтоне. Торговый представитель США Кэтрин Тай опубликовала заявление о постоянной поддержке администрацией Байдена-Харрис вступления Узбекистана во Всемирную торговую организацию.

Соединенные Штаты рады объявить о завершении двусторонних переговоров о доступе на рынок товаров и услуг с Узбекистаном в рамках усилий Узбекистана по присоединению к ВТО, – отметила Кэтрин Тай.

Также торговый представитель подчеркнула, что приверженность Узбекистана стала основой значительного прогресса в переговорах и успешного их завершения.

Узбекистан подал заявку на вступление в ВТО в 1994 году, после чего начал активно работать над вступлением. Спецпредставитель президента по вопросам ВТО Азизбек Урунов на последнем заседании рабочей группы по присоединению Узбекистана в Женеве отметил, что что на момент новой встречи заявку Ташкента поддержали уже 22 страны.

Вице-премьер Джамшид Ходжаев подтвердил твердое намерение страны продвигать переговоры с членами ВТО и в 2026 году стать полноправным членом организации. США стали 26 страной, которая поддержала вступление Узбекистана во всемирную торговую организацию. Для полноценного вступления в ВТО стране необходимо подписать соглашение еще со 136 странами участницами.

Ранее президент рассказал, что даст Узбекистану членство в ВТО. В Узбекистане планируют серьезные изменения в сфере сельхоза.