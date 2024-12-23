Американская торговая палата: "Альянс Алтын" - "Лучший работодатель года"

ОсОО "Альянс Алтын" получило престижную награду "AmCham Awards-2024" в номинации "Лучший работодатель года". Торжественное вручение состоялось 12 декабря 2024 года в рамках ежегодного мероприятия Американской торговой палаты "AmCham GALA 2024", прошедшего в отеле Hyatt Regency Bishkek.

Темой вечера, объединившего лидеров бизнеса, международные организации, представителей дипломатического корпуса и государственных структур, стало "Искусственный интеллект в бизнесе". Участники обсудили роль инноваций в трансформации корпоративной среды и поделились успешными кейсами.

Центральным событием стало вручение наград "AmCham Awards-2024", подчеркивающих выдающиеся достижения в различных областях бизнеса. Звание "Лучший работодатель года", присужденное компании "Альянс Алтын", подтверждает ее стремление создавать лучшие условия для профессионального развития сотрудников, поддерживать высокий уровень корпоративной культуры и обеспечивать комфортную и безопасную рабочую среду.

Для компании "Альянс Алтын" сотрудники всегда были ключевой ценностью. Постоянное внимание к их благополучию, создание возможностей для обучения, профессионального роста и обеспечение справедливых условий труда лежат в основе ее успеха. Получение этой награды является не только признанием проделанной работы, но и стимулом для дальнейшего совершенствования внутренних процессов.

"Мы гордимся этой наградой и благодарим Американскую торговую палату за высокую оценку нашей работы. Успех компании невозможен без сильной команды, и для нас всегда приоритетом является благополучие наших сотрудников и их удовлетворенность. Эта награда мотивирует нас двигаться вперед, развивая корпоративную культуру и предлагая новые возможности для наших работников", - отметили представители компании "Альянс Алтын".

Отметим, по состоянию на 30 ноября 2024 года на руднике Джеруй вахтовым методом работает 784 сотрудника компании "Альянс Алтын". 559 работников – жители Таласской области, остальные 225 сотрудников являются жителями других регионов республики.