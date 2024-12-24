СМИ: Доллар в 2025 году ещё сильнее подорожает

Доллар в 2025 году ещё сильнее подорожает. Такой прогноз дают аналитики из Ассоциации финансистов Казахстана (АФК), сообщает Orda.kz.

Аналитики АФК подготовили обзор главных экономических вызовов, с которыми Казахстан может столкнуться в 2025 году. Основные риски, на которые обратили внимание эксперты, - это дальнейшее снижение цен на нефть, ослабление тенге и высокая инфляция.

Аналитики АФК отмечают, что темпы роста мировой экономики в 2024-2025 годах стабилизируются примерно на отметке в 3,2–3,3 %. Но как будет развиваться ситуация, пока не вполне ясно: всё зависит от того, какую стратегию выберет избранный президент США Дональд Трамп и его команда.

Главный риск для Казахстана, как обычно, связан с ценами на нефть. Их могут пошатнуть увеличение добычи сланцевой нефти в США и действия ОПЕК+ (картель стал более толерантен к нынешним ценам и уже не столь склонен их повышать).

"Такой сценарий может негативно сказаться на ключевых макроэкономических показателях (рост экономики, торговый баланс, счёт текущих операций, поступления в бюджет и Нацфонд, курс нацвалюты, инфляция), серьёзно затрудняя усилия по диверсификации экономики и улучшению благосостояния казахстанцев",

предупреждают эксперты.

Рост ВВП страны в 2025 году точно не достигнет целевого уровня в шесть процентов, да и до уровня 2023-го в 5,1 % вряд ли дотянет. По мнению аналитиков, в 2025 году казахстанская экономика "подрастёт" примерно на 4,4 %.

А вот курс доллара может преподнести немало неприятных сюрпризов. Здесь экономистам нечем порадовать казахстанцев: скорее всего, в следующем году американская валюта будет стоить ещё дороже.

"После умеренного укрепления (на 1,7 % по итогам 2023 года) курс нацвалюты к доллару может завершить 2024 год падением свыше 10 % за счёт значительного превышения внутреннего спроса на инвалюту над её предложением. В 2025 году курс USD/KZT может вырасти до 545,2 тенге (+ 6 % к текущему значению)", - гласит прогноз АФК.

На курс национальной валюты будут негативно влиять сразу несколько факторов - цены на сырьё, снижение добычи нефти ради соблюдения квот ОПЕК+, замедление экономического роста в Китае и Европе (где в основном закупают казахстанское сырьё), увеличение импорта и геополитическая напряжённость.

Инфляция по итогам 2024 года может сложиться на уровне около 8,7 %. А в 2025-м она, вероятно, ещё сильнее разгонится: по прогнозу финансистов, к концу следующего года цены вырастут на 9,5 %. Виной тому будут слабый курс тенге, реформы в сфере платных услуг, низкая производительность труда и другие факторы. Вернуть инфляцию к целевой отметке в пять процентов правительство, скорее всего, не сможет.

Что касается базовой ставки, то в следующем году она может постепенно снижаться до уровня в 14,25 %. То есть просто вернётся к тому уровню, на котором была до резкого повышения в ноябре 2024-го. В целом денежно-кредитная политика останется жёсткой.

"Значение реальной ставки процента в экономике может снизиться с текущих 6,85 % до 4,75 %, что будет негативно сказываться на привлекательности тенговых активов и курсе нацвалюты",

указывают аналитики.

Высокая инфляция и базовая ставка могут негативно повлиять на выдаче кредитов бизнесу, да и в розничном кредитовании динамика замедлится.