Известная пианистка Клара Фрей-Чотоева дала концерт в Бишкеке

20 декабря в Кыргызской национальной консерватории состоялось выступление Клары Фрей-Чотой с Кыргызским государственным симфоническим оркестром под управлением маэстро Рахата Осмонолиева. В программу концерта вошли два знаменитых произведения Людвига ван Бетховена: Пятая симфония и Пятый фортепианный концерт, также известный как "Императорский".

Кроме того, Клара Фрей-Чотоева провела благотворительный мастер-класс для детей в музыкальной школе-интернате имени Мукаша Абдраева. Мастер-классы и конкурсы, которые Клара Фрей-Чотоева проводит совместно с супругом, пианистом и дирижером Темиржаном Ержановым, направлены на помощь молодым талантам из Кыргызстана. Цель этих мероприятий - дать детям возможность достичь такого же успеха, как и их сверстникам из других стран.

Клара Фрей-Чотоева, уроженка Кыргызстана, является признанным музыкантом, солисткой и исполнительницей камерной музыки. Она активно выступает в Европе, включая Швейцарию, Францию, Великобританию, Чехию и США, а также на родине, в Кыргызстане. В партнерстве с мужем, Темиржаном Ержановым, она регулярно выступает с концертами и записала несколько компакт-дисков с произведениями для фортепианного дуэта.

Клара Фрей-Чотоева также является лауреатом звания "Выдающийся педагог" в Школе музыки и искусств в городе Маунтин Вью, Калифорния. Её ученики регулярно занимают первые места на международных конкурсах и после окончания школы продолжают обучение фортепианному искусству в престижных университетах США. Ассоциация преподавателей музыки Северной Калифорнии ежегодно приглашает Клару Фрей-Чотоева в качестве члена жюри на конкурсы пианистов.

Кроме того, Клара Фрей-Чотоева является основателем конкурса пианистов в Средней Специальной Музыкальной Школе имени Мукаша Абдраева, где она учредила денежные премии для преподавателей.

Помимо преподавательской деятельности, она также занимается организацией концертов и менеджерской деятельностью для исполнителей, организуя их выступления на престижных сценах, таких как Carnegie Hall, Wigmore Hall, Tateuchi Hall и Большой зал Санкт-Петербургской филармонии.

Клара Фрей-Чотоева - яркий представитель кыргызской фортепианной школы. Её музыкальное становление происходило в Республиканской Средней Специальной Музыкальной Школе имени Мукаша Абдраева и в Кыргызской Национальной Консерватории имени К. Молдобасанова (ранее Институт Искусств им. Б. Бейшеналиевой). Будучи ученицей и студенткой этих учебных заведений, Клара активно выступала на концертах как солистка, а также с фортепианными концертами в сопровождении Государственного симфонического оркестра под руководством А. Джумахматова. В эти годы она также сотрудничала с известным басом Булатом Минжилкиевым, представляя Кыргызстан на международных фестивалях классической музыки в Москве и за рубежом.

После завоевания Первой премии на Республиканском конкурсе молодых исполнителей и получения престижной стипендии Министерства культуры СССР, Клара продолжила своё образование в Московской консерватории имени П. И. Чайковского и Музыкальной академии Базеля в Швейцарии.