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Названы страны, которые войдут в БРИКС в 2025 году

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- Светлана Лаптева
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Белоруссия, Боливия, Индонезия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия и Узбекистан с 1 января 2025 года официально станут странами-партнерами БРИКС. Об этом сообщил в ходе брифинга помощник президента России Юрий Ушаков.

По его словам, накануне саммита БРИКС в Казани поступило 35 заявок на подключение к работе объединения в том или ином качестве. Некоторые страны хотели сразу получить полномасштабное участие, другие хотели участвовать в отдельных мероприятиях в качестве наблюдателей, при этом бесспорно, что одним из важных результатов саммита стало учреждение категории стран-партнеров БРИКС и согласование списка из 13 государств, добавил Ушаков.

"Этим государствам были направлены соответствующие предложения. Подтверждения о своей готовности стать государством-партнером БРИКС к сегодняшнему дню поступили от Белоруссии, Боливии, Индонезии, Казахстана, Кубы, Малайзии, Таиланда, Уганды и Узбекистана", - сказал он и отметил, что с 1 января 2025 года они официально обретут статус государства-партнера БРИКС.

Источник:1prime.ru


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URL: https://www.vb.kg/441686
Теги:
Россия
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