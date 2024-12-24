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В Кыргызстане впервые прошел Молодежный онлайн чемпионат по шахматам

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Компания DiGi совместно с Кыргызской шахматной федерацией (КШС) провели первый Молодежный онлайн чемпионат Кыргызской Республики по шахматам среди школьников.

Об этом сообщают организаторы мероприятия. По их данным, полуфиналы состоялись 21 декабря, а финалы прошли 23 декабря на официальной платформе FIDE .

Это событие стало первым в истории Кыргызстана, проведенным в полностью онлайн-формате. В чемпионате приняли участие более 500 школьников со всех регионов страны, включая отдаленные уголки. Онлайн-формат позволил участникам соревноваться, не выходя из дома, что исключило расходы на поездки.

Для обеспечения честности игры использовалась система видеотрансляции. Призовой фонд чемпионата составил 70 000 сом. Победители в каждой возрастной категории были награждены дипломами и денежными призами.

Организаторы подчеркнули, что онлайн-формат не заменяет традиционные турниры, а дополняет их, предоставляя новые возможности:

• участие из любой точки страны;

• экономия времени и средств;

• равные шансы для всех детей.


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URL: https://www.vb.kg/441694
Теги:
дети, чемпионат, шахматы, Кыргызстан
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