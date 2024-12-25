В КР зарегистрировано 415 предприятий по переработке пищевых продуктов

На сегодняшний день на территории Кыргызской Республики зарегистрировано 415 юридических лиц крупного и среднего предпринимательства по производству пищевых продуктов, также напитков и табачных изделий, в том числе:

- 7 в Баткенской области, 38 в Джалал-Абадской области, 28 в Ошской области, 25 в Иссык-Кульской области, 11 в Нарынской области, 4 в Таласской области, 136 в Чуйской области, 146 в г. Бишкек и 20 в г. Ош.

Также по производству пищевых продуктов, в том числе напитков и табачных изделий, зарегистрировано 10813 индивидуальных предпринимателей, из них по областям:

- 1214 в Баткенской области, 1499 в Джалал-Абадской области, 712 в Иссык-Кульской области, 562 в Нарынской области, 3021 в Ошской области, 194 в Таласской области, 1815 в Чуйской области, 1093 в Бишкеке и 703 в городе Ош.

В отчетном периоде доля предприятий пищевой промышленности, в том числе напитков и табачных изделий, в общем объеме продукции перерабатывающей промышленности республики составила 19,9 %.

По предварительным расчетам, за период январь-ноябрь 2024 года промышленными предприятиями по переработке сельскохозяйственной продукции произведено продуктов питания, напитков и табачных изделий на сумму 53139,2 млн. сомов в текущих ценах, индекс физического объема – 120,1 %.

Следует отметить, что по состоянию на 30 ноября 2024 года в Реестре организаций и лиц Кыргызской Республики, осуществляющих производство, переработку и (или) хранение подконтрольных товаров, перемещающихся по территории государств-членов ЕАЭС зарегистрировано всего 400 субъектов, в том числе по производству: молочной продукции – 44, сбор и реализация мёда – 68, производства переработки рыбы – 44, производства мясных продуктов, прошедших термическую обработку – 21, производство национальных молочных продуктов – 3, убойное предприятие – 11, выращивания, разведения и реализация живых животных – 35, птицеперерабатывающие предприятия – 10, производства и реализация кормов для животных – 23, хранение и реализация продуктов животного происхождения – 126, переработка сырья животного происхождения (кишки, шерсть, шкура) – 14, ветеринарные препараты – 1.