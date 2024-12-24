Глава кабмина: Президентом поручено довести ВВП страны до 1,8 трлн сомов

Председатель кабинета министров-руководитель администрации президента КР Адылбек Касымалиев по итогам аппаратного совещания дал ряд поручений руководителям государственных органов.

Глава кабинета министров Адылбек Касымалиев отметил, что на недавно проведенном III Народном Курултае Президентом Садыром Жапаровым был поставлен ряд серьезных задач, которые должны быть взяты под особый контроль и выполнены качественно и в срок. Для этого секретариату Народного Курултая было поручено проанализировать все поднятые делегатами вопросы и подготовить специальный план мероприятий.

Также Адылбек Касымалиев отметил, что президентом поставлена цель довести внутренний валовый продукт страны до 1,8 трлн сомов к 2025 году, и в связи с этим Министерству экономики и коммерции поручено провести глубокий анализ в этом направлении.

Кроме того, была подчеркнута необходимость подготовки в краткие сроки реформ по поддержке малого и среднего бизнеса, а также заявлено, что "к 2025 году необходимо реализовать не менее 100 новых индустриальных проектов".

Говоря о бюджете, председатель кабинета министров отметил, что к 2025 году консолидационный бюджет должен составить более 700 млрд сомов. Министерству финансов, Налоговой и Таможенной службам поручено взять этот вопрос под особый контроль и обеспечить его реализацию.

Министерству транспорта и коммуникаций поручено своевременно провести подготовительные работы к строительству дорог в следующем году.

Министерству энергетики поручено обеспечить бесперебойную работу энергетических систем в отопительный период, чтобы не возникало недовольств среди населения, особенно в праздничные дни, когда на энергосистему приходится повышенная нагрузка. Подготовка должна быть проведена на высоком уровне.

Министерству образования и науки в сотрудничестве с Министерством труда, социальной защиты и миграции с учетом реализации промышленных и инфраструктурных проектов в стране поручено разработать конкретный план действий, направленный на подготовку кадров, соответствующих требованиям рынка труда. Ведомствам поручено усилить работу в этом направлении.

В сфере здравоохранения было отмечено, что хотя медицинские учебные заведения ежегодно готовят тысячи врачей, проблема привлечения специалистов в регионы остается нерешенной. В этом направлении необходимо создать условия, принять конкретные меры и предоставить информацию о проведенной работе в администрацию президента.

По итогам заседания председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев поручил руководителям государственных органов и мэрам городов Бишкек и Ош подготовить информацию по проектам, находящимся под контролем Президента, а также по планам и реформам, которые планируется реализовать в следующем году.