Андрей Николаев: Копия памятника букве "Ы" - символ связи с Кыргызстаном

Андрей Николаев - мастер из Костромской области РФ, чье увлечение изготовлением скульптур из металла стало важной частью его жизни. Одной из его самых трогательных работ является металлическая уменьшенная копия памятника букве "Ы", которая не только олицетворяет его художественное мастерство, но и служит символом связи с далекой, но дорогой сердцу землей - Кыргызстаном.

Первый и единственный в мире арт-объект "Буква Ы" появился в Бишкеке 29 апреля 2024 года благодаря инициативе "Российской газеты" и поддержке мэрии города. Этот монумент стал символом культурного обмена между Россией и Кыргызстаном, укрепляя взаимопонимание и дружбу между двумя народами.

Когда Андрей увидел в новостях о торжественном открытии памятника, он не смог остаться равнодушным.

"Увидев в новостях памятник букве "Ы", я сразу понял, что хочу создать его уменьшенную версию. Это не только поможет сохранить культурную связь между нашими странами, но и даст возможность поделиться этим важным символом с другими", - делится Андрей.

Хотя основной профессией Андрея является строительство и ремонт жилых деревянных домов, его увлечение металлом стало настоящим воплощением его творческого потенциала. Для создания скульптуры он выбрал технику сварки из кусков листового металла, которая позволила ему придать памятнику нужную форму. На работу ушло всего семь дней, но этот проект стал для Андрея первым опытом создания копии памятника.

"Для меня это не просто еще одна скульптура, а часть моей истории и связи с родной землей. Я горжусь тем, что смог воссоздать такой важный символ. Надеюсь, моя работа станет еще одним шагом в популяризации арт-металл культуры", - рассказывает он.

В творческом багаже Андрея есть немало работ, но именно эта скульптура стала поворотной точкой в его практике копирования памятников.

Недавно, просматривая фотографии достопримечательностей Бишкека, Андрей наткнулся на изображение величественной стеллы возле здания ГКНБ.

Это впечатляющее произведение искусства вдохновило его на новый проект - создание металлической копии стеллы.

"Я мечтаю увидеть эти скульптуры вживую, а пока через свою работу продолжаю поддерживать связь с родными местами", - говорит он с теплотой и гордостью.

Андрей родился и жил в Кыргызстане, в Иссык-Кульской области, а также учился в Караколе (бывший Пржевальск) и Токмоке. Несмотря на то, что он давно покинул родную страну, связь с ней осталась незыблемой. "Когда-то я жил в Кыргызстане, и эти земли навсегда останутся частью меня. В душе я всегда увез с собой кусочек Родины", - говорит мастер.