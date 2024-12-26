Как вредные привычки укорачивают жизнь кыргызстанцев

24 декабря 2024 года в Бишкеке состоялась научно-практическая конференция на тему "Проблемы и пути снижения заболеваемости неинфекционными заболеваниями (НИЗ) в современных условиях". Организаторами выступили Бишкекский международный медицинский институт (БММИ) совместно с Ассоциацией "ОПОРА" (Объединение продвижения оптимальных решений и альтернатив). В мероприятии приняли участие специалисты из сферы медицины и науки, представители общественных организаций и стран Центральной Азии, СМИ и студенты ВУЗ.

В ходе конференции участники обсудили проблемы распространения заболеваний, связанных с вредными привычками и современные подходы к их профилактике. Было особо подчеркнуто, что курение, употребление фаст-фуда и сладко-кофеиновых и газированных напитков, злоупотребление алкоголем, а также малоподвижный образ жизни оказывают критическое влияние на здоровье молодежи. Представленные доклады и результаты исследования, проведенного среди студентов столичных вузов, показали тревожные тенденции:

● 71% респондентов регулярно потребляет фаст-фуд и находится в зоне риска желудочно-кишечных заболеваний;

● 43% студентов систематически употребляют напитки с избытком сахара и кофеина;

● 10% опрошенных сообщают о регулярном употреблении алкоголя;

● 33% имеют привычку курения, повышая риск сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний;

● 16% ведут крайне малоактивный образ жизни, а лишь 6% занимаются спортом почти ежедневно;

● 81% не обладают объективной информацией о состоянии своего здоровья и не проходят регулярных медосмотров;

● Более половины (58%) не знают о менее вредных альтернативах вредным привычкам, а две трети не хотят меняться.

К сожалению, невозможно полностью отказаться от повседневных продуктов, которые потенциально могут наносить вред здоровью человека: фаст-фуд, напитки с повышенным содержанием сахара, алкоголь, табакокурение.

Вместе с тем, в рамках корпоративной социальной ответственности производители стремятся к выпуску лучшей продукции. К примеру, производители продуктов питания и напитков повышают качество ингредиентов как масла, красители, снижают количество сахара и др., производители табачной продукции предлагают менее вредные альтернативы, в т.ч. и продукты без горения.

По словам ректора БММИ, д.м.н., профессора Альфии Самигуллиной, результаты опроса красноречиво говорят о том, что необходимо усилить работу по пропаганде здорового образа жизни и дать студентам реальные инструменты по переходу на менее вредные модели поведения.

"Наше исследование показало, что большинство студентов не понимают последствий своих ежедневных привычек и не знают о более безопасных альтернативах. Мы будем продолжать информационную кампанию, чтобы повысить их уровень осознанности", – подчеркнула она.

Особое внимание на конференции было уделено концепции снижения вреда (КСВ), которая успешно применяется во многих странах мира. Врач и заместитель председателя ОЮЛ "Национальная ассоциация по снижению вреда факторов риска для здоровья человека "Денсаулык" (Казахстан) Гинтаутас-Юозас Кентра отметил: "Работа по пропаганде здорового образа жизни, которую мы проводим, основывается на научно-обоснованной концепции снижения вреда в шести наиболее актуальных направлениях: питание, алкоголизм, табакокурение, репродуктивное здоровье, наркозависимость и физическая активность. Все они являются ключевыми факторами риска НИЗ". Он привел данные исследования ООН и ВОЗ, согласно которым неинфекционные заболевания ежегодно наносят значительный урон экономике и являются причиной большинства смертей в странах региона.

В целях реализации и продвижения данной концепции в Кыргызской Республике была создана Ассоциация "ОПОРА" (Объединение продвижения оптимальных решений и альтернатив), зарегистрированная в Министерстве юстиции Кыргызстана в январе 2024 года. Данная концепция не подразумевает жестких запретов и резких ограничений, а предполагает постепенную замену вредных привычек более безопасными моделями поведения. "ОПОРА" уже успела наладить сотрудничество с госорганами, бизнес-сообществом и международными организациями, а также ведет переговоры по вступлению в ведущие бизнес-ассоциации страны. Цель – формировать условия, в которых каждый человек получит доступ к научно проверенным решениям, снижающим риски для здоровья.

Второй немаловажный аспект работы "ОПОРА" – инициирование научно-клинических исследований по внедрению подходов и методов снижения вреда от факторов риска.

"Мы стремимся к практическому внедрению принципов снижения вреда через совместные проекты с бизнесом, госструктурами и профильными медучреждениями. Важно, чтобы люди понимали: есть реальные шаги, способные уменьшить риски, не исключая привычки целиком", – в своем выступлении подчеркнул исполнительный директор Ассоциации Сардарбек Майрыков.

В завершении конференции участники приняли резолюцию, в которой признали необходимость развития концепции снижения вреда и обязательного участия в этом процессе образовательных учреждений. Было отмечено, что государственным органам следует продолжить диалог с экспертным сообществом и поддерживать инициативы, нацеленные на профилактику НИЗ среди широких слоев населения, особенно среди молодежи.