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Мощный взрыв унес жизни 12 рабочих на заводе боеприпасов в Турции

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- Светлана Лаптева
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Появились подробности мощного взрыва на заводе по производству боеприпасов в Турции. В результате ЧП по меньшей мере 12 погибших, сообщают СМИ.

Как минимум 12 человек погибли, трое получили ранения в результате взрыва на заводе по производству боеприпасов в турецком районе Кареси, что в провинции Балыкесир. Инцидент произошёл рано утром во вторник. Как сообщается, обрушилось лишь здание, где производились капсюли.

В результате ЧП по меньшей мере 12 погибших

Трагедия произошла в цехе по производству капсюль на заводе, расположенном в сельском районе Каваклы. Власти пока не раскрыли причину взрыва, передаёт Daily Sabah.

Губернатор Балыкесира Исмаил Устаоглу уточнил, что взрыв произошёл в 8:25 во вторник в той части завода, где производились устройства для воспламенения. По первоначальным данным, 12 сотрудников завода погибли, ещё трое получили ранения и были оперативно доставлены в больницу.


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URL: https://www.vb.kg/441711
Теги:
взрыв, Турция
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