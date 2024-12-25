Депутаты Жогорку Кенеша продали Иссык-Куль скутерной мафии?

Вместе с людьми, которые надеются на комфортный и безопасный летний отдых.

До сезона летних отпусков еще далеко, но в Жогорку Кенеше, как видно, вспомнили пословицу "Готовь сани летом, а телегу зимой". И подняли вопрос о "телеге". Роль телеги применительно к озеру Иссык-Куль играет гидроцикл. Тот самый скутер, который зачастую превращает в кошмар отдых мирных граждан, а кого-то лишает здоровья или жизни.

На заседании комитета ЖК по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию во втором чтении одобрен законопроект с поправками в Закон "Об устойчивом развитии эколого-экономической системы "Иссык-Куль".

Одобрен не так, как народу хотелось бы и как ожидалось. Большинство народных избранников снова показали свое антинародное лицо.

Еще не утих окончательно скандал вокруг Налоговой службы. Ее руководство, если помните, создало самые благоприятные условия для обхождения закона некоторым личностям, не желающим как положено платить налоги. В ЖК происходит ровно то же самое: парламентарии встали на сторону небольшой кучки граждан, которые и так не бедствуют, - и выразили полное пренебрежение к остальным миллионам кыргызстанцев и гостей страны.

Автор обсуждаемого законопроекта Эльдар Сулайманов предлагал запретить использование на озере гидроциклов. Из-за их вредоносного влияния на экологию, а главное – из-за постоянных трагических инцидентов с их участием.

30 июля 2018 года гидроцикл сбил женщину, купавшуюся около берега в одном из иссык-кульских пансионатов.

23 июля прошлого, 2023 года водный скутер врезался в катер. Итог – трое пострадавших, двое из которых скончались в реанимации.

18 июля этого года на пляже одного из центров отдыха гидроцикл наехал на гражданина Казахстана. Пострадавший скончался…

Это – из последнего запомнившегося. Гораздо чаще скутеристы становятся "героями" более мелких, но неприятных происшествий.

Депутаты, выступившие категорически против запрета водных скутеров, обосновали свой протест прямо-таки отеческой заботой о предпринимателях, сдающих в аренду свою не всегда исправную технику. У них, дескать, есть возможность что-то заработать только в турсезон, а потом всю зиму на эти деньги они кормят свои семьи…

Как-то в интернете появился видеоролик, где владелец нескольких скутеров рассказывает о своей "несчастной" доле: за пять минут катания на гидроцикле он берет с желающих по 500 сомов.

"Не дорого?" - спрашивает голос за кадром. "Нет!" - не моргнув глазом, отвечает предприниматель-сезонник. Не потрудившись на всякий случай оглянуться и посмотреть, что вытворяет арендатор его имущества. Скутер под крики отдыхающих рассекает вдоль берега, разгоняя купальщиков, и вот-вот въедет в прибрежный песок.

Так же, не моргнув глазом, предприниматель врет на тему безопасности. Его гидроциклы, мол, катаются исключительно за заграждениями; перед тем как сесть в седло, каждый водный джигит проходит обязательный инструктаж… Какие заграждения, какой инструктаж?! Скутера свободно сдаются в аренду безбашенным подросткам. Были бы деньги – на остальное предпринимателю наплевать.

Это видео гуляло в интернете несколько лет назад. Сейчас владельцы скутеров за пять минут зарабатывают по тысяче сомов. И все еще "бедные и обездоленные"?

Обсуждение поправок в закон, касающихся гидроциклов, в парламенте опять свелось к тому, что надо присвоить скутерам номера, завести на каждый из них технический паспорт, определить для их использования специальные места, где нет купающихся… Старая песня о главном. Уже порядком надоевшая. Уже лет десять депутаты ее поют, а воз – телега – гидроскутер – и ныне там. На самом людном пляже, без документов и техосмотра. И он по-прежнему – грозное оружие под управлением человека, не имеющего ни навыков вождения, ни совести.

По-прежнему иссык-кульская вода около пляжей будет в разноцветных вонючих разводах от бензина и моторного масла. И даже то, что закон называется "Об устойчивом развитии эколого-экономической системы "Иссык-Куль", депутатов нисколько не смущает.

И еще интересный момент, опять отсылающий к скандалу с налоговиками, весьма избирательно подходившими к сбору налогов с разных категорий налогоплательщиков. Если мелкий бизнесмен – плати по полной, если крупный – "договорись" и не плати.

Там же, в Иссык-Кульской области, продолжаются рейды по выявлению и наказанию браконьеров, у которых в ходе обыска изымают трех чебаков и тринадцать судаков… Браконьерство в виде незаконной ловли рыбы – это плохо, никто не спорит. Но давайте подумаем, что наносит больший вред иссык-кульской экологии – несанкционированная рыбалка или дымящие, чадящие, сбрасывающие в воду половину периодической системы Менделеева скутеры? Так почему же народным избранникам скутеристы ближе, роднее и "равнее"?

Браконьерам, если на то пошло, тоже надо семьи кормить.