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В Астане встретились эксперты по судебной экспертизе наркотиков из 7 стран

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В Астане (Казахстан) прошла региональная встреча, посвященная вопросам судебной экспертизы наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба Минюста КР.

По ее данным, в мероприятии приняли участие представители из Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Пакистана и Ирана.

Основной целью встречи стало обсуждение актуальных проблем, связанных с выявлением, задержанием и исследованием наркотических средств, включая новые синтетические наркотики. Программа включала презентации, доклады, а также ознакомительный визит в судебно-экспертную лабораторию Министерства юстиции Казахстана.

Заместитель начальника управления криминалистической экспертизы материалов, веществ и изделий Судебно-экспертной службы при МЮ КР Нурлан Момункулов представил статистику по поступающим наркотическим веществам и обозначил ключевые вызовы - необходимость повышения квалификации экспертов и сложности в приобретении стандартных образцов наркотиков.

По итогам встречи участники выработали ряд рекомендаций:

- поддержка специализированных учебных курсов и внедрение современных технологий;

-обеспечение лабораторий региона современным оборудованием, реагентами и обновленными библиотеками наркотиков;

- развитие международного сотрудничества через участие в Международном совместном учении (ICE) и Портале раннего предупреждения о новых психоактивных веществах (EWA), а также поддержка стран в получении международной аккредитации лабораторий по стандартам ISO 17025.

Мероприятие было организовано при поддержке Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) в рамках региональной программы для Афганистана и соседних стран.


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URL: https://www.vb.kg/441727
Теги:
Казахстан, наркотики, Кыргызстан, Министерство юстиции
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