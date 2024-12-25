В Казахстане разбился пассажирский самолет

Пассажирский самолет Embraer 190 с бортовым номером AHY8243 разбился возле города Актау на западе Казахстана, сообщает Tengrinews 25 декабря. Самолет упал на территории аэропорта Актау, пишет Orda.kz.

По предварительным данным, упал пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный. На борту разбившегося самолета находились 67 пассажиров и пять членов экипажа, пишет азербайджанское агентство АПА.

Как сообщает АПА, самолет подал сигнал бедствия над Каспийским морем и направился в Казахстан для вынужденной посадки. "Sputnik Азербайджан" со ссылкой на авиакомпанию сообщает, что причиной крушения стало столкновение самолета со стаей птиц.

По предварительным данным, самолет упал в поле рядом со взлетно-посадочной полосой в аэропорту Актау. Перед крушением самолет кружил над аэропортом, следует из данных сервиса Flightradar.

МЧС Казахстана подтвердило данные о крушении самолета вблизи Актау, на месте падения возник пожар. При крушении самолета, по предварительным данным, есть выжившие, сообщили в МЧС. Шесть человек выжили в результате крушения самолета в Актау, сообщили в министерстве здравоохранения Казахстана.

Момент падения самолета попал на видео.

Источник: Медуза