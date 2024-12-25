В Алматы убили 20-летнего кикбоксера Али Серика, передает Sports.kz со ссылкой на Kaztag.kz.

"По факту убийства 20-летнего мужчины Управлением полиции Наурызбайского района возбуждено уголовное дело", - ответили в пресс-службе ДП Алматы.

Подозреваемый задержан "по горячим следам" и водворен в изолятор временного содержания.

В полиции говорят, что между знакомыми произошла ссора, в результате чего один из них применил нож. Орудие преступления изъято.

Телеграм-канал "За нами уже выехали" сообщил, что погибший - кикбоксер Али Серик.

Источник: sports.kz