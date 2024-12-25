Погода
$ 86.85 - 87.35
€ 90.42 - 91.30

В Алматы убили 20-летнего кикбоксера

128  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Алматы убили 20-летнего кикбоксера Али Серика, передает Sports.kz со ссылкой на Kaztag.kz.

"По факту убийства 20-летнего мужчины Управлением полиции Наурызбайского района возбуждено уголовное дело", - ответили в пресс-службе ДП Алматы.

Подозреваемый задержан "по горячим следам" и водворен в изолятор временного содержания.

В полиции говорят, что между знакомыми произошла ссора, в результате чего один из них применил нож. Орудие преступления изъято.

Телеграм-канал "За нами уже выехали" сообщил, что погибший - кикбоксер Али Серик.

Источник: sports.kz


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/441732
Теги:
Казахстан, кикбоксинг, убийство
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  