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В СИН проводится проверка после жалоб осужденных на применение насилия

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Прокуратурой по надзору за соблюдением законодательства в органах и учреждениях уголовно-исполнительной системы по факту инцидента, произошедшего 20 декабря 2024 года в учреждении №21 Службы исполнения наказаний при Министерстве юстиции КР была проведена выездная проверка, в ходе которой отдельные осужденные и обвиняемые сообщили о фактах применения насилия со стороны сотрудников учреждения во время обысков. Данные факты были зарегистрированы, и началась соответствующая доследственная проверка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, во время проведения обысков с целью выявления предметов незаконного хранения в учреждении № 21 Службы исполнения наказаний (СИН) отдельные обвиняемые и осужденные оказывали сопротивление различными способами, и по данным фактам были составлены соответствующие документы. В ходе обысков было изъято в общей сложности 87 единиц мобильных телефонов, из них 68 телефонов были найдены путем обыска, а 19 телефонов были переданы заключенными по собственному желанию.

Также, назначены судебно-медицинские экспертизы с целью установления наличия телесных повреждений у обвиняемых и осужденных. В настоящее время проводится доследственная проверка, по результатам которой действиям сотрудников Службы исполнения наказаний будет дана юридическая оценка.


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URL: https://www.vb.kg/441734
Теги:
Генеральная прокуратура, ГСИН, СИЗО, Бишкек
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