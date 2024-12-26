В России хотят запретить звонки из-за рубежа

Запрет звонков из зарубежных стран может быть введен в России в качестве меры борьбы с мошенничеством. Об этом сообщает ТАСС.

Эти же требования могут быть введены и в отношении мессенджеров, как мера понуждения для них может использоваться блокировка голосового трафика.

"Ряд операторов связи уже активно работает над введением самостоятельных запретов пользователями входящих звонков из-за рубежа. Однако возможно и законодательное введение этих требований.

Точно такие же требования могут быть введены и в отношении мессенджеров. Как мера понуждения для них может быть использована блокировка голосового трафика в них.

Операторы связи уже сейчас могут по умолчанию блокировать звонки из-за границы. Пользователь при этом должен иметь возможность разблокировать их все или те, которые поступают с номеров из его контактов. Эти меры полностью находятся в зоне возможностей и ответственности перед пользователями самих операторов связи", - отметили в Роскомнадзоре.

Также сообщается, что ряд операторов связи в настоящее время уже активно работает над введением самостоятельных запретов пользователями входящих звонков из-за рубежа.