Выжившие в катастрофе в Актау: экипаж до последнего успокаивал пассажиров

Большинство выживших при крушении самолета Embraer авиакомпании Azerbaijan Airlines в Актау сидели в хвосте.

Одна из выживших в катастрофе – Кристина Евстигнеева. Ее мать Нина Огиева рассказала РИА Новости, что та сидела в хвосте.

"А те, кто впереди сидел, сгорели", – добавила женщина.

У Кристины порезы на лице и ноге, и, как сообщила ее мама, девушка до конца пока не осознала произошедшее.

Родственник других пассажиров рейса рассказал "Известиям", что в при аварии выжил его племянник, также сидевший в хвостовой части. На борту были также два двоюродных брата мужчины и сестра, об их судьбе ничего не известно.

Еще один выживший россиянин Заур Мамедов находится в больнице. Его брат рассказал РБК, что тот летел из Азербайджана с похорон отца. Мужчина возвращался в Грозный, чтобы отправиться оттуда в Осетию на работу.

"Мы ждали своей смерти, скажем так. Ожидали. И вот уже начало падать - и все, половину самолета разорвало", – поделился сам Заур в беседе с RT.

Он услышал два хлопка, которые, тем не менее, не произвели паники среди пассажиров. После падения некоторые люди оказались зажаты в салоне самолета. Заур вместе с другими пассажирами помогали им выбраться до скорого прибытия экстренных служб.

Выживший после авиакатастрофы Субхонкул Рахимов, также сидевший в хвосте воздушного судна, рассказал RT, что пилоты трижды пытались посадить самолет в Грозном, где был сильный туман.

"Жилет взял, смотрю: в жилете дырка - осколком пробило", – вспоминает один из пассажиров.

Экипаж самолета до последнего успокаивал пассажиров и готовил к посадке, рассказал Субхонкул Рахимов. Он отдельно упомянул старшую стюардессу, которая "старалась держать себя в руках" и инструктировала людей. После взрыва в салоне произошла паника, но экипаж успокоил пассажиров. Сам Рахимов после падения самолета повис на ремне. Ему удалось выбраться самостоятельно.

Одним из пилотов упавшего самолета был россиянин Игорь Кшнякин, это подтвердила RT его жена. Он сообщила, что ничего не знает о судьбе мужа.

Самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines совершал рейс из Баку в Грозный и потерпел катастрофу недалеко от казахстанского города Актау. По последним данным, на борту находились 69 человек, включая 5 членов экипажа: граждане Азербайджана, России, Казахстана и Киргизии. По данным Генпрокуратуры Азербайджана, выжили 32 человека. Как сообщили в посольстве РФ, 10 россиян находятся в больницах Актау.

Источник: vesti.ru