Скончался известный журналист Эрлан Сатыбеков

Кыргызская журналистика понесла большую утрату – 24 декабря 2024 года скоропостижно скончался известный кыргызский журналист Эрлан Саканович Сатыбеков.

Эрлан Сатыбеков родился в Бишкеке 11 октября 1966 года. В 1993 году окончил факультет журналистики Кыргызского государственного университета.

В 2001 году Эрлан Сатыбеков работал заведующим отделом расследований в газете "Вечерний Бишкек". В 2006 году занял должность заместителя главного редактора газеты "Вечерний Бишкек".

Эрлан Саканович был не только талантливым журналистом, но и человеком с большим сердцем, всегда готовым помочь другим. Его вклад в развитие медиа и общественной жизни трудно переоценить.

В связи с внезапной трагедией семья покойного сталкивается с финансовыми трудностями, связанными с организацией похорон. Мы обращаемся ко всем, кто знал и уважал Эрлана Сакановича, с просьбой о помощи. Любая поддержка будет бесценной.

Похороны состоятся завтра, 27 декабря 2024 года, по адресу: ул. Ибраимова, 108 (напротив ЦУМа-2). Внутри кубика будет установлена юрта.

Реквизиты для оказания финансовой помощи:

Мбанк (жена, Гульнара С.): 0552 950589

Оптима Банк (сын, Сатыбеков Тамерлан): 4169 5853 5763 1844

Светлая память о Эрлане Сакановиче Сатыбекове навсегда останется в наших сердцах.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким.

Редакция "Вечернего Бишкека" выражает соболезнования, семье, родным и близким покойного.