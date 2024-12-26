Погода
$ 86.89 - 87.36
€ 90.42 - 91.30

Скончался известный журналист Эрлан Сатыбеков

432  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Кыргызская журналистика понесла большую утрату – 24 декабря 2024 года скоропостижно скончался известный кыргызский журналист Эрлан Саканович Сатыбеков.

Эрлан Сатыбеков родился в Бишкеке 11 октября 1966 года. В 1993 году окончил факультет журналистики Кыргызского государственного университета.

В 2001 году Эрлан Сатыбеков работал заведующим отделом расследований в газете "Вечерний Бишкек". В 2006 году занял должность заместителя главного редактора газеты "Вечерний Бишкек".

Эрлан Саканович был не только талантливым журналистом, но и человеком с большим сердцем, всегда готовым помочь другим. Его вклад в развитие медиа и общественной жизни трудно переоценить.

В связи с внезапной трагедией семья покойного сталкивается с финансовыми трудностями, связанными с организацией похорон. Мы обращаемся ко всем, кто знал и уважал Эрлана Сакановича, с просьбой о помощи. Любая поддержка будет бесценной.

Похороны состоятся завтра, 27 декабря 2024 года, по адресу: ул. Ибраимова, 108 (напротив ЦУМа-2). Внутри кубика будет установлена юрта.

Реквизиты для оказания финансовой помощи:

Мбанк (жена, Гульнара С.): 0552 950589

Оптима Банк (сын, Сатыбеков Тамерлан): 4169 5853 5763 1844

Светлая память о Эрлане Сакановиче Сатыбекове навсегда останется в наших сердцах.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким.

Редакция "Вечернего Бишкека" выражает соболезнования, семье, родным и близким покойного.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/441764
Теги:
похороны, Бишкек, Кыргызстан, журналисты
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  