Алмамбет Шыкмаматов: Таможенная и налоговая системы нуждаются в реформе

Фискальные органы, таможенная и налоговая системы нуждаются в реформе. Об этом в парламенте заявил председатель Государственной налоговой службы КР Алмамбет Шыкмаматов, представляя законопроект о внесении поправок в Налоговый кодекс.

Отвечая на вопросы депутатов, Шыкмаматов отметил, что при проведении реформ в приоритет будет ставить цифровизацию, которая исключит контакт между налогоплательщиком и проверяющим.

По его словам, бесконтактная проверка нивелирует такие негативные явления как коррупция, взяточничество и волокита, а также повысится отчетность и добросовестность выплаты налогов.

Как отметил депутат Дастан Бекешев, поправками в Налоговый кодекс вносятся хорошие изменения, убрали ряд мер по повышению налогов, прописали много льгот, например, убрали вменение НДС для строительных компаний.

Источник: Кабар