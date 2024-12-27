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Путин: Россия рассчитывает на участие расчетов из стран СНГ в Параде Победы

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Россия рассчитывает, что воинские расчёты из стран СНГ смогут принять участие в параде Победы в Москве 9 мая, заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

"Рассчитываем также, что воинские расчёты из стран СНГ смогут принять участие в параде на Красной площади", - сказал Путин в ходе неформальной встречи лидеров стран СНГ.

Он напомнил, что 2025 год в СНГ провозглашен годом мира и единства в борьбе с нацизмом.

"Отдавая дань уважения ветеранам, труженикам тыла, отстоявшим нашу свободу и независимость, мы должны стремиться к сохранению исторической правды о событиях тех лет, памяти о том, какой ценой досталось освобождение мира от нацизма, продвигать восприятие завоеванной в 1945 году Победы как общей ценности для всего человечества", - подчеркнул Путин.


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URL: https://www.vb.kg/441768
Теги:
Владимир Путин, Россия, СНГ, День Победы
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