Путин: Россия рассчитывает на участие расчетов из стран СНГ в Параде Победы

Россия рассчитывает, что воинские расчёты из стран СНГ смогут принять участие в параде Победы в Москве 9 мая, заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

"Рассчитываем также, что воинские расчёты из стран СНГ смогут принять участие в параде на Красной площади", - сказал Путин в ходе неформальной встречи лидеров стран СНГ.

Он напомнил, что 2025 год в СНГ провозглашен годом мира и единства в борьбе с нацизмом.

"Отдавая дань уважения ветеранам, труженикам тыла, отстоявшим нашу свободу и независимость, мы должны стремиться к сохранению исторической правды о событиях тех лет, памяти о том, какой ценой досталось освобождение мира от нацизма, продвигать восприятие завоеванной в 1945 году Победы как общей ценности для всего человечества", - подчеркнул Путин.