В Кочкор-Ате выявлены факты незаконной приватизации больничного имущества

ГКНБ совместно с прокуратурой начал процедуру возврата незаконно отчужденных объектов и земельных участков, принадлежавших Кочкор-Атинской территориальной больнице. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно расследованию, с 1993 по 2009 годы Южное территориальное управление Фонда управления государственным имуществом (ФУГИ) и местные органы власти города Кочкор-Ата систематически передавали в частную собственность объекты и участки, находившиеся на балансе больницы.

В результате были отчуждены четыре административных здания, часть родильного отделения и земельные участки общей площадью 28 соток. На этих территориях впоследствии построили два жилых дома, две частные клиники и пять аптек.

Отмечается, что согласно указу президента №37 от 16 февраля 1995 года, объекты социальной инфраструктуры не подлежат передаче в частную собственность. Также, в соответствии с Земельным кодексом КР, здания и сооружения не могут быть отделены от права на земельные участки, на которых они расположены.

ГКНБ совместно с прокуратурой предпринимает меры для возвращения незаконно приватизированного имущества на баланс городской больницы.