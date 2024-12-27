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В Кочкор-Ате выявлены факты незаконной приватизации больничного имущества

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ГКНБ совместно с прокуратурой начал процедуру возврата незаконно отчужденных объектов и земельных участков, принадлежавших Кочкор-Атинской территориальной больнице. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно расследованию, с 1993 по 2009 годы Южное территориальное управление Фонда управления государственным имуществом (ФУГИ) и местные органы власти города Кочкор-Ата систематически передавали в частную собственность объекты и участки, находившиеся на балансе больницы.

В результате были отчуждены четыре административных здания, часть родильного отделения и земельные участки общей площадью 28 соток. На этих территориях впоследствии построили два жилых дома, две частные клиники и пять аптек.

Отмечается, что согласно указу президента №37 от 16 февраля 1995 года, объекты социальной инфраструктуры не подлежат передаче в частную собственность. Также, в соответствии с Земельным кодексом КР, здания и сооружения не могут быть отделены от права на земельные участки, на которых они расположены.

ГКНБ совместно с прокуратурой предпринимает меры для возвращения незаконно приватизированного имущества на баланс городской больницы.


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URL: https://www.vb.kg/441782
Теги:
ГКНБ, прокуратура, земельный участок, Нарынская область, больница
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